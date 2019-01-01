المسحل شكر رباعي وتأكيد: سنحقق تطلعات وآمال الجماهير السعودية

رسائل رئيس اتحاد الكرة السعودي عقب ساعات من تزكيته

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

وجه ياسر المسحل؛ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عدة رسائل عقب ساعات من تنصيبه رئيسًا لأربع سنوات مقبلة، مؤكدًا أن هدفه تحقيق آمال جمهور المملكة.

المسحل فاز بمقعد رئاسة اتحاد الكرة بالتزكية، حيث كان المرشح الوحيد في الانتخابات، ليبقى رئيسًا حتى عام 2023.

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وكتب رئيس الاتحاد السعودي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الأمين حفظهما الله لما يلقاه القطاع الرياضي من دعم لا محدود.. وأشكر سمو رئيس الهيئة العامة للرياضة على متابعته واهتمامه وتهنئته.. وبإذن الله سيكون ذلك دافعاً لتحقيق المزيد من الإنجازات الوطنية".

وأضاف: "وأشكر أخواني أعضاء الجمعية العمومية على ثقتهم بتزكيتي رئيسًا للاتحاد السعودي، وسأبذل بحول الله مع زملائي أعضاء المجلس ومنسوبي الاتحاد كل الجهود الممكنة لتحقيق تطلعات وآمال الجماهير السعودية، والشكر موصول لكل من أكرمني بدعوة أو تهنئة، وأسأل الله أن يعيننا على خدمة وطننا الغالي".

أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الأمين حفظهما الله لما يلقاه القطاع الرياضي من دعم لا محدود..

وأشكر سمو رئيس الهيئة العامة للرياضة على متابعته واهتمامه وتهنئته.. وبإذن الله سيكون ذلك دافعاً لتحقيق المزيد من الإنجازات الوطنية. — ياسر المسحل (@Yalmisehal) June 29, 2019

يذكر أن قائمة المسحل تضم كل من: خالد الثبيتي نائبًا، وعضوية كل من أضواء العريفي وخالد المقيرن ونزيه النصر ومعيض الشهري ونعيم البكر وتركي السلطان وبندر الأحمدي وعبد العزيز العفالق وعبد الله كبوها.