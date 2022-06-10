المسحل يحسم موقف التأجيلات الجديدة بعد صعود الأولمبي
كشف ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عن وجود إمكانية لتأجيل المزيد من المباريات في كاس دوري محمد بن سلمان للمحترفين.
جاء هذا في تصريحات نقلها برنامج "صدى الملاعب"، وأكد خلالها أن مشوار المنتخب الأولمبي في بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة قد يتسبب في ذلك.
وقال المسحل: "لا شك أن الظروف السابقة أثرت على الجميع، لكننا نتعايش معها، المنتخب الأولمبي يسير بشكل جيد، لننتظر يوم الأحد والنتيجة ضد فيتنام أولًا".
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وأضاف: "هناك اتصالات بيننا وبين الرابطة والأندية، وفي حال صعد المنتخب سيكون من الصعب أن نحرم الأندية من لاعبيهم، ومن الصعب ألا نستكمل البطولة".
وأردف: "يوم الأحد ستتضح الصورة ونتمنى التوفيق للمنتخب، لا أريد أن اتحدث في قرارات لم تتخذ بعد، لكن هناك تفهم للوضع الحالي، والتأجيل سيكون في أضيق الحدود".
وكان المنتخب السعودي قد تغلب على نظيره الإماراتي في ختام مباريات المجموعة الرابعة، وتصدرها ليصل إلى الدور ربع النهائي.
وتلتقي السعودية مع فيتنام يوم الأحد، وحال حققت الفوز سيستمر الفريق حتى الـ 18 أو الـ 19 من يونيو للمباراة النهائية أو لقاء تحديد صاحب المركز الثالث.