المستشار القانوني للزمالك يكشف اللجوء لمحكمة القضاء الإداري بسبب مرتضى منصور

رئيس الزمالك يرفض تطبيق قرار اللجنة الأولمبية المصرية.

9 أكتوبر

كشف محمود العسال المستشار القانوني لنادي الزمالك عن آخر تطورات أزمة إيقاف مرتضى منصور 4 سنوات من قبل اللجنة الأولمبية.

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية قد أصدرت قرار بإيقاف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك 4 سنوات بسبب تجاوزاته المتكررة.

وقال العسال في تصريحات عبر قناة "النهار": "لم نقم بالطعن عن القرار حتى الآن ولكن ننتظر قرار وزير الرياضة أشرف صبحي".

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وأضاف: "قرار إيقاف مرتضى منصور لا نعترف به، وسنقوم بالطعن عليه لدى محكمة القضاء الإداري وسيكون خلال الأسبوع المقبل".

وتابع العسال: "مرتضى منصور لن يسافر مع فريق الكرة إلى الأراضي المغربية أثناء الاستعداد لمواجهة الرجاء المغربي البيضاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره الرجاء المغربي يوم 18 أكتوبر الجاري بالمغرب، قبل لقاء الإياب في مصر يوم 25 من نفس الشهر.

8 أكتوبر 2020

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على أنه تلقى خطابًا من عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، تفيد بأنه أصبح معزولًا من منصبه.

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية، قد أصدرت قرارًا بإيقاف مرتضى منصور لمدة 4 سنوات، ومنعه من المشاركة في أي نشاط رياضي خلال فترة الإيقاف، بالإضافة إلى تغريمه 100 ألف جنيه، مع إخطار كل الاتحادات الرياضية بهذا القرار.

مرتضى قال خلال تصريحات لقناة الزمالك: "تلقيت خطابًا من عمرو الجنايني، جاء فيه تقرر عزله من رئاسة القلعة البيضاء، بناءً على قرار اللجنة الأولمبية المصرية".

وتابع: "عمرو الجنايني طلب مني دفع غرامة 100 ألف جنيه، وإلا سيتم منع الزمالك عن قيد اللاعبين".

منصور واصل: "أرفض تطبيق قرار الإيقاف، وأتعرض لمؤامرة خارجية، وأطالب رئيس الوزراء بإصدار بيانًا رسميًا حول هذا الأمر".

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جاء قرار اللجنة الأولمبية بإيقاف مرتضى منصور 4 سنوات، بعد الشكاوي المقدمة ضده من جانب محمود الخطيب رئيس الأهلي، وهاني العتال نائب رئيس الزمالك، وممدوح عباس رئيس القلعة البيضاء السابق.