المسابقات: لم نظلم الاتحاد .. ولهذا قمنا بإعادة جدولة الدوري

كشف أحمد الراشد، رئيس لجنة المسابقات برابطة دوري المحترفين، عن سبب إعادة جدولة آخر 4 جولات بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، متحدثًا عن سبب عدم إقامة باقي مباريات الجولة 27 بعد عودة النشاط.

لجنة المسابقات أعلنت عن توقف نشاط مباريات الدوري السعودي للمحترفين، بسبب قرار وزارة الرياضة بالحداد 3 أيام لوفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات، ليتم تأجيل باقي مباريات الجولة 27 ضمنهم كلاسيكو الاتحاد والهلال.

لماذا لم تُقام المباريات المؤجلة الثلاثاء؟ هل ظُلم أحد الأندية؟

الراشد قال خلال تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد" عبر قناة إم بي سي أكشن: "بعد قرار الدولة بإيقاف النشاط الرياضي، قمنا بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية المختصة، وتم تأجيل النشاط، ويجب أن يتم منح كل فريق راحة يومين لكل فريق حسب اللائحة التنظيمية".

رئيس لجنة المسابقات برابطة دوري المحترفين تابع: "الدوري كان سينتهي يوم 29 مايو، ولكن بعد التغييرات التي حدثت تمت إعادة جدولة آخر 4 جولات".

وأردف: "هناك مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، التي ستقام يوم الخميس، ولذلك لم نستطع إقامة باقي مباريات الجولة 27 يوم الثلاثاء مع عودة النشاط الرياضي".

واستطرد قائلًا: "إقامة الجولة 27 قبل مباراة نهائي كأس الملك بيومين ليس كافيًا، وسيترتب عليه تأجيلات كثيرة، والأمر يحتاج لشرح كبير جدًا، ولكن نحن نسير حسب اللوائح التنظيمية".

وواصل: "نحترم جميع الأندية، ونتعامل معهم دون ظلم أحد، فكلهم سواسية ولا فرق بينهم، ونمر بتحديات كثيرة جدًا، ولكن هدفنا هو فرض العدالة على الجميع".

أحمد الراشد - رئيس المسابقات برابطة المحترفين : تم التنسيق مع كل الجهات قبل إعادة الجدولة للدوري والقرار ليس فرديًا .. لم نستطع لعب الجولة 27 الثلاثاء بسبب اقامة #نهائي_كأس_الملك الخميس .. جميع الأندية سواسية لدينا



⁦#ShahidVIP⁩

⁧#أكشن_مع_وليد⁩

⁦#MBCAction⁩

⁧#شاهد pic.twitter.com/DALDxKgm7F — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) May 14, 2022

كيف تعاملت لجنة المسابقات مع تأجيل الدوري؟

أحمد الراشد قال: "فور صدور قرار التأجيل، تواصلنا مع جميع الأندية مباشرة، وتم إبلاغهم بتأجيل الجولة، واستفسروا عن الموعد الجديد للجولة، وقلنا لهم أننا سنرد عليكم في أسرع وقت، ونجحنا في إصدار جدول المباريات الجديد".

وأضاف: "لم يكن هناك حل آخر في باقي المباريات، إلا بإعادة جدولة مباريات الجولات الأربعة الأخيرة بسبب نصف الجولة 27، قمنا بدراسة الأمر بشكل دقيق، وهذا أفضل خيار بهذه المشكلة".

وعن إراحة أندية للاعبيها، رئيس المسابقات قال:قيام بعض الأندية بإراحة لاعبيها حتى نهاية الموسم بسبب ضمان مراكزهم في ترتيب الدوري، أمر يخص إدارات الأندية".

واختتم أحمد الراشد تصريحاته قائلًا: "قمنا بعملنا على أكمل وجه، ولم نظلم أحد، ونحن جاهزين دائمًا لأي ظروف تحدث في المسابقة".

أحمد الراشد - رئيس المسابقات برابطة المحترفين: تواصلنا مع جميع الأندية مباشرة بعد قرار تعليق الأنشطة الرياضية.. الجدولة الجديدة هي الحل الوحيد للوضع الحالي لضمان عدالة المنافسة



اشترك الآن وتابع على ⁦#ShahidVIP⁩

⁦https://t.co/wlLYDrcVpW

⁧#أكشن_مع_وليد⁩

⁦#MBCAction⁩

⁧#شاهد pic.twitter.com/JQljXYlbpc — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) May 14, 2022

اقرأ أيضًا ..

مفاجأة | 50 مليون ولاعب .. عرض الاتحاد للصلح مع النصر في قضية حمد الله

ما السبب؟ .. تأجيل كلاسيكو الهلال يدفع الاتحاد لطلب غريب

بعد تأجيل الكلاسيكو .. الاتحاد يحسم مصير التذاكر