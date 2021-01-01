المزيد من الفضائح.. تعرّف على أساليب بارتوميو لتشويه صورة اللاعبين

إستخدام أكاديمية اللاماسيا واجهة لإيذاء أبنائها والكثير من الفضائح

ستبقى فضيحة "بارسا غيت" تتكشف فصولها مع الخوض في التحقيقات مع المتهمين وأعضاء النادي، بالأخص بعد تفتيش شرطة كتلونيا لمقرات النادي والقبض على الرئيس جوسيب بارتوميو ونائبه قبل أخلاء سبيلهما بكفالة مالية.

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وهذه القضية شغلت الشارع الاسباني الموسم الفائت وكانت أحد العناصر التي ارتكزت عليها قضية ميسي صيفاً بهدف الرحيل عن النادي، قيل الكثير من التكهنات وسُئل العديد من اللاعبين الكبار الذين تضرروا من الفضيحة على رأسهم ميسي وجيرارد بيكيه.

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وفي جديد القضية نشرت صحيفة الماركا بعض مما كشفه التحقيق بأن بارتوميو كان يُسجّل شهرياً نفقات بقيمة 16 ألف و800 يورو لحساب تطوير صورة أكاديمية اللاماسيا الأمر الذي يندرج تحت فئتين: إثبات تهمة تشويه صورة اللاعبين وتبييض الأموال.

وفي هذا السياق كشف كل من اكزافيير مارتين وكارليس فولغيرا، مديري الأكاديمية السابقيين أن هناك دفعة بقيمة 190 ألف يورو كُشف أنها مُسجلة على أقساط لصالح شكرة I3 Ventura، المولجة انشاء حسابات وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي لتشويه صورة أساطير النادي.

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ويبدو أن بارتوميو لم يكن يريد فقط الإطاحة باللاعبين بل بكل من يقف بطريقه أو يعارضه، إذ كشفت التحقيقات أيضاً لائحة بأسماء بعض الإعلاميين والكُتاب الذين يُعارضوه في الصحافة الاسبانية بنية تشويه صورهم أيضاَ.