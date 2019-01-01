المزيد من التفريط في النجوم - لاسه شوني على أعتاب مغادرة أياكس

نادي جنوى الإيطالي على أعتاب الحصول على خدمات النجم لاسه شوني من صفوف أياكس الهولندي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية اليوم أن نادي جنوى أوشك على الحصول على خدمات اللاعب لاسه شوني من صفوف فريق أياكس الهولندي هذا الصيف.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" والتي أكدت أن اللاعب سيصل لإيطاليا قريبًا من أجل التوقيع على عقود الانضمام للفريق.

واتفق اللاعب مع الفريق الإيطالي على الانضمام لهم لمدة عامين، بعقد يبدأ من الموسم الجديد وينتهي في يونيو ٢٠٢١.

وكان اللاعب يملك عقدًا مع فريقه الهولندي حتى نهاية الموسم المقبل وبوجود إمكانية لتمديد تعاقده لموسم إضافي لكنه فضل الرحيل بعد موسمه الأخير.

وكان اللاعب قد حصل على لقب الدوري الهولندي ووصل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا رفقة الفريق في الموسم الماضي، ليختتم مسيرة سبع سنوات طيبة مع أياكس.

جدير بالذكر أن النجم الدولي الدنماركي يملك في رصيده ٤٥ مباراة دولية لمنتخب بلاده، سجل خلالهم ثلاث أهداف طوال مسيرته.