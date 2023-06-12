"المزيد سيتبعه" .. نيمار يعلق على رحيل ميسي إلى أمريكا

هل نيمار يتحدث عن مستقبله بشكل خفي؟

يرى نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان وزميل ليونيل ميسي السابق في نادي العاصمة الفرنسية ومن قبله في برشلونة، أن اللاعب الأرجنتيني سيغير نظرة العالم للدوري الأمريكي، وسيجعل العديد من النجوم يختتمون مسيرتهم في أمريكا.

ميسي أعلن انتقاله إلى نادي إنتر ميامي هذا الصيف، رافضًا البقاء في أوروبا بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان، وكانت قد ترددت شائعات حول عودته إلى برشلونة أو الانتقال إلى الهلال، لكنه قرر في الأخير الطيران نحو الجانب الآخر من الكرة الأرضية.

وقال نيمار لقناة NBA على هامش حضوره لمباراة كرة سلة: "أنا متأكد أن ميسي سيغير الدوري في الولايات المتحدة، أعتقد أن الدوري سيصبح أكثر شعبية وسيجلب النجوم، لذلك يجب على الجميع الاستفادة والتمتع بمشاهدته يلعب، لأن للأسف لا شيء يدوم إلى الأبد".

وأضاف: "أشعر بالحزن والسعادة في نفس الوقت كنت أعلم بذلك بالفعل ميسي أحد أفضل أصدقائي، هدية قدمها لي كرة القدم كانت لدي الفرصة للتعرف عليه واللعب معه وبناء صداقة جميلة، لذلك، كنت أعلم أنه يرغب في القدوم إلى هنا (ميامي) وتحدثنا عن ذلك، قلت له أنه سيكون سعيدًا جدًا في المدينة بسبب نمط الحياة وفرصة العيش واللعب هنا في ميامي".

كان نيمار في الولايات المتحدة لمشاهدة مباريات نهائيات دوري كرة السلة الوطني الأمريكي (NBA)، حيث يتنافس فريق ميامي هيت مع فريق دنفر ناجتس، لكنه قد يتخذ قرارات كبيرة بخصوص مستقبله هذا الصيف مع تزايد التكهنات حول رحيله عن باريس سان جيرمان.