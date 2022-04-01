المريسل يُفسد احتفالات الاتحاد بتجديد عقد زياد الصحفي

أعلن الاتحاد رسميًا تجديد عقده مدافعه زياد الصحفي لمدة 3 مواسم، وقد وجه رئيس النادي، أنمار الحائلي، الشكر لنائبه أحمد كعكي والرئيس التنفيذي حامد البلودي وللاعب ووكيله على مصداقيتهم واحترافيتهم، مؤكدًا أن المفاوضات لم تستغرق سوى دقائق.

أفراح الاتحاديين بتجديد عقد المدافع الدولي السعودي أفسدها الإعلامي عبد العزيز المريسل بتغريدة مقلقة لجماهير العميد، رغم أنها حملت تهنئة للصحفي بتجديد عقده.

صحيفة الرياضية السعودية كانت قد كشفت قبل عدة أيام أن إدارة الاتحاد قدمت عرضًا للصحفي بتوقيع عقد يمتد لـ3 مواسم يتضمن حصوله على راتبًا سنويًا قدره 7 ملايين ريال سعودي، وهو مبلغ ضخم سمحت به اللوائح أخيرًا بعد إلغاء الحد الأعلى لرواتب اللاعبين السعوديين.

📸| من مراسم تجديد عقد اللاعب زياد الصحفي pic.twitter.com/00pJnFczB1 — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) April 1, 2022

وقد مُنح اللاعب فرصة للرد على العرض حتى الفراغ من مشاركته مع منتخب السعودية، ويبدو أن الصحفي وافق وجدد عقده بالفعل حتى عام 2025.

ماذا قال المريسل وكيف أقلق الاتحاديين؟

الإعلامي النصراوي هنأ في تغريدة الصحفي على تجديد عقده، لكنه أكد ضمنها أن الاتحاد لن يفوز بالدوري السعودي هذا الموسم.

المريسل يتحدث منذ فترة عن فوز الهلال بالدوري السعودي ويؤكد أن العميد لن يُتوج باللقب رغم تصدره جدول الترتيب بفارق 11 نقطة عن الزعيم الذي تتبقى له مباراتين مؤجلتين أمام الفيحاء والاتفاق.

الإعلامي البارز كتب في تغريدته "مبروك كابتن زياد التجديد، تمنيت تبدأ عقدك الجديد ببطولة الدوري لكن حظًا أوفر يا بطل الجايات أكثر".

مبروك كابتن زياد التجديد

تمنيت تبدأ عقدك الجديد ببطولة الدوري

لكن حظ أوفر يا بطل

الجايات اكثر 🙏 — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) April 1, 2022

وقد تفاعل المغردون مع تلك التغريدة وردوا على المريسل وأكدوا أن الاتحاد في طريقه للفوز بالدوري، إلا أنه أوضح للجميع أنه يعلم أشياءً خفية تنفي ذلك الأمر تمامًا وتؤكد أن الدوري سيستقر في العاصمة لموسم ثالث على التوالي.

الإعلامي ناصر الطميحي تدخل في الحوار وطلب من المريسل البُعد عن الاتحاد والبحث عن شيء آخر مفيد للصحة، إذ كتب "عبدالعزيز وأنا أخوك هدي شوي على نفسك، التفكير في الاتحاد بهذا الشكل راح يسبب لك أزمة نفسية. نصيحة أخ كبير لك ابعد عن الاتحاد وفكر في أمور أخرى تفيدك صحيًا ونفسيًا".

عبدالعزيز وانا اخوك هدي شوي على نفسك التفكير في الاتحاد بهذا الشكل راح يسبب لك أزمة نفسية نصيحة أخ كبير لك ابعد عن الاتحاد وفكر في امور اخرى تفيدك صحيا ونفسيا . — ناصر الطميحي (@nassertomihi) April 1, 2022

كيف كانت مسيرة الصحفي مع الاتحاد؟

قلب الدفاع هو أحد خريجي الفئات السنية في العميد، وقد انضم للفريق الأول عام 2015، وقد اعتاد لعب دور البديل في الفريق حتى أصبح أساسيًا خلال الموسمين الأخيرين.

الصحفي لعب هذا الموسم 14 مباراة مع الاتحاد في الدوري السعودي بجانب مباراة في كأس خادم الحرمين الشريفين، وقد سجل بها هدفًا واحدًا.

وبشكل عام، لعب المدافع 111 مباراة مع الاتحاد في جميع البطولات سجل بها 5 أهداف.

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