المريسل يؤكد احتجاج الهلال على "النقاز" ويكشف سببه الحقيقي "الغريب"

النقاز شارك مع الأهلي يوم أمس ضد الهلال

أكد الإعلامي عبد العزيز المريسل أن إدارة الهلال تقدمت باحتجاج رسمي بالفعل لاتحاد كرة القدم السعودي على مشاركة التونسي حمدي النقاز مع الأهلي خلال مباراة الطرفين في الدوري السعودي.

اللقاء الذي أقيم أمس على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة انتهى بالتعادل 1-1، وقد شارك به الظهير الأيمن بديلًا في الشوط الثاني وقدم أداءً جيدًا.

ما القصة؟ لماذا احتج الهلال على مشاركة النقاز مع الأهلي؟

الأهلي كان قد ضم النقاز وسجله في قائمته المحلية بعد غلق سوق الانتقالات الصيفي، مستفيدًا من كونه لاعب حر بعد فشل انضمامه للزمالك في صفقة انتقال مجانية عقب فسخ عقده مع الترجي التونسي.

وجاء فشل تعاقد اللاعب مع الزمالك لمنع النادي المصري من القيد لفترتي انتقالات بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

مسؤولو الزمالك أكدوا أن عقد النقاز مع الأهلي يمتد لموسم واحد فقط، بعده سيعود اللاعب لارتداء القميص الأبيض، وهو ما دفع بالبعض باعتبار ما حدث بأنه شيء من التلاعب لأن الصفقة أشبه بالإعارة.

الهلال تقدم بشكوى ضد مشاركة النقاز مع الأهلي كونه سُجل في قائمة الفريق بعد غلق فترة الانتقالات، وقد طالب بنقاط المباراة كاملة.

ماذا قال المريسل عن احتجاج الهلال والسبب الحقيقي خلفه؟

الإعلامي النصراوي أكد أن الهلال يعي تمامًا أن احتجاجه وطلبه الحصول على النقاط الثلاثة سيُرفض، لكنه تقدم به رغم ذلك لتوجيه الجماهير الهلالية للأمر وإبعادهم عن التفكير بمستوى الفريق المتراجع مؤخرًا.

إذ كتب عبر تويتر "خاص، مصدر قريب من البيت الهلال يؤكد لي .. إدارة الهلال احتجت ضد الأهلي بالفعل بشأن تسجيل اللاعب حمدي النقاز وسربت الخبر وهي تعلم أنه سيُرفض، ولكن تريد إشغال الجماهير الهلالية وإبعادهم عن مستوى الفريق الفني وهبوطه بقضية الاحتجاج".

يُذكر أن الهلال تأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا بعد فوزه على النصر 2-1، ويبتعد عن صدارة الدوري السعودي بفارق 4 نقاط، لكنه لعب مباراتين أقل من المتصدر الاتحاد.

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