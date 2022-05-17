المريسل محرجًا اتحاد الكرة ومطالبًا بالإجابة: لماذا رفضتم طلب النصر ولبيتم رغبة الاتحاد؟

تساءل الإعلامي عبد العزيز المريسل عن سر موافقة اتحاد كرة القدم السعودي على طلب نادي الاتحاد تغيير حكم الكلاسيكو أمام الهلال ورفضه سابقًا طلبًا مشابهًا للنصر، وذلك خلال تغريدة وجهها إلى المسؤولين في الاتحاد.

مباراة كلاسيكو الاتحاد والهلال في الجولة القادمة، والتي ستقام يوم 23 مايو الجاري على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، كان من المفترض أن تُلعب يوم الأحد الماضي لكن تم تأجيلها بعد تأجيل كافة مباريات الجولة الـ27 حدادًا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس الإمارات.

ما قصة طلب الاتحاد تغيير حكم الكلاسيكو أمام الهلال؟

الاتحاد كان قد طلب تعيين طاقم تحكيم أجنبي للمباراة، وقد استجاب اتحاد الكرة وعين بالفعل حكمًا برازيليًا للقاء هو ويلتون سامبايو، إلا أن ذلك الاختيار لم يجد أي ترحيب من الإدارة والجمهور والإعلام الاتحادي.

وقد كشف الإعلامي وليد الفراج الأسبوع الماضي عن طلب الاتحاد من دائرة التحكيم تغيير الحكم البرازيلي لسوء مستواه واستبداله بحكم من النخبة في أوروبا، خاصة بعد تأجيل اللقاء لمدة 10 أيام تقريبًا مما يمنح اتحاد الكرة مساحة زمنية للاختيار.

الأمثر المثير للدهشة أن الاتحاد في خطابه لاتحاد الكرة رفض الحكم البرازيلي تمامًا حتى لو كلفه ذلك تعيين حكم محلي للمباراة، إذ طلب من الاتحاد الاستعانة بأحد الحكام السعوديين إن تعذر جلب حكم أوروبي ممتاز.

المصادر الصحفية المتابعة أوضحت أن اتحاد الكرة لم ينجح في إيجاد طاقم تحكيم بديل للقاء، وحسب الصحفي عبد الرحمن مشبب فقد استجاب لطلب الاتحاد وألغى تكليف الحكم البرازيلي واستقر الرأي على تعيين حكم محلي لإدارة الكلاسيكو.

ماذا قال المريسل عن تلبية اتحاد الكرة لطلب نادي الاتحاد؟

المريسل أحرج اتحاد الكرة حين كشف عن رفضه تغيير الحكم البولندي سيمون ماتشينياك الذي عُين لإدارة مباراة النصر أمام الاتفاق في كأس الملك رغم اعتراض الفريق العاصمي رسميًا وطلبه تغييره، وذلك لارتكابه أخطاء كبيرة خلال مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك.

بينما نادي #الاتحاد يعترض على الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو الذي لم يسبق وحضر في الدوري السعودي ويتم تعين حكم محلي كما يتردد في الوقت الذي كان نادي الاتحاد مصدر بيان انه لايريد حكام محليين !!

لماذا هذا التباين في الموقفين!؟

ارجوا من @SaudiFFcomms الرد على هذا الاستفسار ان امكن

. https://t.co/LX2uz2s6tW — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) May 17, 2022

وقد أشار الإعلامي النصراوي في تغريدته إلى ياسر المسحل رئيس اتحاد الكرة وإبراهيم القاسم الأمين العام للاتحاد، وطلب من مركز الإعلام والاتصال في الاتحاد الرد على استفساره.

يُشار إلى أن الاتحاد يتصدر جدول الترتيب برصيد 61 نقطة وبفارق 6 نقاط عن مطارده الهلال، ولذا ستلعب المواجهة بينهما دورًا مباشرًا في تحديد هوية الفائز بالدوري السعودي.

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