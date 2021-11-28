المريسل: إعلام الهلال "مسوي ميت" عن بيريرا

وجه الإعلامي عبد العزيز المريسل انتقادًا حادًا لزملائه من إعلاميي الهلال لصمتهم، حسب رأيه، عن المستوى المتواضع الذي يُقدمه ماتيوس بيريرا مع الفريق منذ انضم إليه بداية الموسم الجاري.

الهلال جعل بيريرا أغلى لاعب في تاريخ الدوري السعودي حين ضمه من وست بروميتش ألبيون الصيف الماضي مقابل 18 مليون يورو بعد مفاوضات طويلة وشاقة.

ماذا قال المريسل عن إعلام الهلال وبيريرا؟

الإعلامي النصراوي لفت الأنظار إلى أن النجم البرازيلي مازال يبحث عن هدفه الأول مع الهلال رغم لعبه 11 مباراة، مشيرًا إلى صمت الإعلام الأزرق تجاه ذلك.

وأوضح المريسل أن إعلام الهلال لم يكن ليصمت أبدًا في حال كان تاليسكا نجم النصر هو الغائب عن التسجيل منذ انضم للفريق.

إذ كتب عبر تويتر "11 مباراة و اللاعب بيريرا الذي يعتبر أغلى لاعب في تاريخ الكرة السعودية لم يسجل لفريقه الهلال !!! في عالم كرة القدم ممكن ذلك، لكن تخيل أن ذلك اللاعب هو تاليسكا. كيف سيتعاطى الإعلام الهلالي معه مثلًا وهو نفسه اللي "مسوي ميت" الآن عن ذلك الأمر !! و كيف ستكون ردة فعل الشارع الرياضي !؟".

11 مباراة و اللاعب بيريرا الذي يعتبر أغلى لاعب في تاريخ الكرة السعودية

لم يسجل لفريقه #الهلال !!!

في عالم كرة القدم ممكن ذلك

لكن

تخيل ان ذلك اللاعب هو تاليسكا

كيف سيتعاطى الاعلام الهلالي معه مثلاً وهو نفسه اللي مسوي ميت الان عن ذلك الامر !!

و كيف ستكون ردة فعل الشارع الرياضي !؟ — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) November 28, 2021

ماذا قدم بيريرا مع الهلال حتى الآن؟

اللاعب صاحب الـ25 عامًا شارك مع الهلال في الدوري السعودي حتى الآن 7 مباريات لم يُسجل خلالها أي هدف لكنه صنع 5 ضمن 15 فرصة صنعها لزملائه، منها 9 محققة للتسجيل.

بيريرا لعب مباريات الهلال الأربعة في المراحل الإقصائية من دوري أبطال آسيا، ولم يُسجل خلالها أي هدف كذلك واكتفى بتمريرتين حاسمتين، وقد صنع 9 فرص منها 3 محققة للتسجيل.

مجموع ما قدمه اللاعب مع الهلال هو 11 مباراة و0 أهداف و9 تمريرات حاسمة، بجانب 24 فرصة منها 12 محققة.

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