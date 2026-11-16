مفاجأة صفقة بنزيما وحمد الله والإسقاط على صلاح .. كواليس المركز الإعلامي بالاتحاد وسر التغريدة المحذوفة!

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كشف يحيى بخش، مدير المركز الإعلامي السابق بنادي الاتحاد، عن كواليس حول التغريدات التي أثارت ضجة واسعة، كاشفًا عن مفاجأة بشأن صفقة عبد الرزاق حمد الله، والإعلان عن استقطاب فابينيو تفاريس، فضلًا عن إعلان كريم بنزيما وحقيقة الإسقاط على محمد صلاح، وتغريدة أخرى حذفت بعد نشرها بخمس دقائق.

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وقال بخش، عبر برنامج "المحور" على فضائية "ثمانية"، إنه كان يرفض فكرة الاكتفاء بالبيانات الرسمية، ويحب الإبداع في تصميم إعلان يناسب فترة الحدث، متسائلًا "لماذا أعلن عن صفقة اللاعب في بيان وأنا دافع مبلغ كبير للتعاقد معه؟"، فيما أشاد أيضًا بشغف الشاب السعودي بموضوع الإعلانات، والتي باتت تلاقي صدى عالميًا.

صفقة حمد الله ونمر فابينيو

وأوضح يحيى بخش أنه لم يعرف بقدوم النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله إلى الاتحاد، بعد رحيله عن النصر، سوى قبلها بـ30 دقيقة فقط، مبينًا أنه لجأ إلى حيلة "الشفرات"، وتجربة بعض الصور التي تتعلق بالإعلانات، ومن ثمّ التغريدة بشأن حمد الله بعد نصف ساعة.

وفيما يتعلق بصفقة البرازيلي فابينيو، الذي يحترف حاليًا في طرابزون سبور التركي، فقد تحدث بخش عن تفاصيل مثيرة حول إعلان الصفقة، حيث أثير وقتها شائعة أن الصفقة تعطلت بسبب رفض فابينيو للطبيعة العدوانية للكلاب ومنع القوانين في المملكة، لدخول فصائل "بول دوج" التي يقتنيها (قبل أن يتبين عدم صحة الأمر)، ليقرر بخش الإعلان بعبارة "النمور مسموح لها العبور".

وأضاف أنه تواصل مع شخص يمتلك مزرعة في دبي، لتربية الحيوانات الشرسة، وكان مشجعًا للاتحاد، من أجل تصوير نمر في الإعلان، إلا أن فابينيو اتسم بالجرأة، وقرر أن يمسك بالنمر أثناء التصوير.

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الإسقاط على صلاح وإعلان بنزيما

وفي سياق آخر، تحدث بخش حول نشر تواجد مروان الصحفي في مقر الاتحاد، بعبارة "فخر العرب بين النمور"، وما إذا كانت بمثابة إسقاط على النجم المصري محمد صلاح، في ظل الحديث وقتها بشأن رغبة الاتحاد في التعاقد معه من ليفربول، خلال فترة الميركاتو العالمي في صيف 2023، معلّقًا بأن الأمر لم يكن مرتبًا أبدًا، وإنما تصادف فقط توقيت الحدث.

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أما بشأن الإعلان عن صفقة كريم بنزيما، فقد نوّه بخش بأن الإعلان لم يكن من إنتاج المركز الإعلامي بالاتحاد، وإنما وصله جاهزًا وتم نشره، وكان يتضمن الإعلانات، مبينًا أنه في تلك الفترة كانت صلاحيات المركز الإعلامي مسحوبة، إلا أنه بعدما انتقدت الجماهير طريقة الإعلان عن صفقة بنزيما، وورود رسائل على غرار "لماذا تغيرت الطريقة؟ لقد كنتم مميزين"، عادت الصلاحيات مرة أخرى.

وفي سياق متصل، سخر الإعلامي عبد الملك الضعيان من طريقة الإعلان عن صفقة جوتا، حينما قال المدرب نونو سانتو، وقتها، أن الهدف من صفقة البرتغالي، بأن يحكم الفريق العالم، وفي النهاية لم يلعب سوى "4" دقائق، على حد وصفه.

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"نباريكم مرة ثانية؟"

ورد يحيى بخش على سؤال بشأن تغريدة برسالة "نباريكم مرة ثانية؟"، والتي حذفت بعد دقائق من نشرها، معلقًا بأنه يحترم جميع الأندية الرياضية ولم يقصد التقليل من أي نادٍ، إلا أنه من الإبداع أن يتم الاعتماد على المناكفات والتنافسية التي لا تخرج عن الروح الرياضية، وتزيد القاعدة الجماعية، ما دفعه للطقطقة التي كانت ظاهرة جديدة، في وقت كانت الأندية تعتمد على التغريدات الرسمية فقط، مشيرًا إلى أن الاتحاد وقتها كان فائزًا في بطولتين مختلفين، ولو فاز النصر بمباراة يقابل العميد، ولكن حينها تلقى اتصالًا من لؤي ناظر، وكانت الأندية تسير وفق سياسة رئيس مجلس الإدارة قبل نظام الحوكمة، وأنه تقبل وجهة نظره.