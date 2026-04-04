المرحلة الأولى من حالة الطوارئ في نادي أياكس بسبب ثلاث صفقات انتقالات مثيرة للغاية: «لا أعتقد أن هذا هو المقصود!»

يصطحب روبن فان بيرسي معه يوم الأحد بعد الظهر لاعبين محتملين سيخوضان مباراتهما الأولى مع نادي فولندام. وهما إيلاي جروتفام (16 عامًا) وجيفانيو زينهاجل (16 عامًا).

كلا اللاعبين الشابين من فينورد يبلغان من العمر ستة عشر عامًا، لكن هناك شيء آخر يجمع بينهما: فقد قضيا سنوات عديدة معًا في أكاديمية أياكس للشباب.

خلال فترة المباريات الدولية، سُمح للمراهقين بالتدرب مع الفريق الأول لفيينورد. وقد تركوا انطباعًا جيدًا لدى فان بيرسي، حسبما صرح المدير الفني في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد ظهر يوم الجمعة.

قال فان بيرسي: "تدرب زينهاجل وغروتفام بشكل جيد. عندما أراهما يلعبان، فإن قلبي الكروي ينفتح. إنهما نشيطان ويقومان بحركات هجومية كلما أمكن ذلك، وهذا ينعكس أيضًا على بقية الفريق".

أدى ظهور زينهاجل وغروتفام إلى إثارة الاستياء في أمستردام. ستان بيل، مدرب فريق أياكس تحت 17 عامًا، كان ضيفًا في بودكاستبانتيليك، ويرى أنه من المؤسف جدًا أن هذين الموهوبين لم يعودا يلعبان في أياكس.

"أعتقد أن لدينا في أياكس عددًا كبيرًا من اللاعبين الشباب الجيدين، لكن عليك أيضًا أن تضمن الاحتفاظ بهم. إذا نظرت إلى ما حدث في العام الماضي..."، هكذا بدأ بييل حديثه.

"لقد فتح فينورد محفظته واستثمر بكثافة في جلب اللاعبين. تخيل لو كنا احتفظنا بـ تيم دي كونينغ (الذي انتقل أيضًا إلى فينورد) وزينهاجيل وغروتفام ضمن أكاديميتنا. هؤلاء هم أفضل اللاعبين في أكاديمياتهم حاليًا، وقد جاءوا من عندنا. لا أعتقد أن هذا هو المقصود"، يختتم بييل.