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لم يتردد جوزيه مورينيو في توجيه انتقادات حادة بعد الخسارة المؤلمة التي تلقاها ريال مدريد على أرضه للمرة الأولى هذا الموسم أمام ألافيس يوم السبت. وصوّب المدرب البرتغالي سهامه نحو الحكم جييرمو سوتو جرادو، ملمحًا إلى أن الحكم يحمل أجندة شخصية ضد نجوم فريقه، وذلك إثر بطاقة حمراء مثيرة للجدل نالها جود بيلينجهام.

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مورينيو يستهدف الحكم بعد طرد بيلينجهام

بدا مدرب ريال مدريد محبطًا عقب أول خسارة لفريقه على أرضه هذا الموسم أمام ألافيس. وبينما سارع المدرب المخضرم إلى تهنئة كيكي سانشيز فلوريس على نهجه التكتيكي، خصّ الحكم سوتو جرادو بأشد تصريحاته لذعًا. فقد أصبح قرار الحكم بطرد جود بيلينجهام محور التحليلات التي أعقبت المباراة في سانتياغو برنابيو، ما دفع مورينيو إلى التشكيك في دوافع الحكم خلال اللقاء. وأشار إلى حوادث سابقة طالت كيليان مبابي في أبريل 2025 وفينيسيوس جونيور في يناير 2025، معتبرًا إياها دليلًا على نمط متكرر.

«لقد كان الحكم متساهلًا للغاية مع الكرات التي رموها إلى أرض الملعب ومع الثواني الخمس. هذا الحكم طرد مبابي قبل موسمين، وفينيسيوس في الموسم الماضي، والآن بيلينجهام... لنرَ إن كان الدور سيأتي على كورتوا في الموسم المقبل. أعتقد أن هذا الحكم يحب أن يستعرض سلطته، وأن يُظهر أنه ظاهرة»، هكذا قال مورينيو وفقًا لما نقلته صحيفة AS.

المدرب يثق ببيلينجهام أكثر من إعادة اللقطة على مقاعد البدلاء

وعند سؤاله تحديدًا عن بطاقة بيلينجهام وواقعة ركلة الجزاء المثيرة للجدل التي كان لاعب الوسط طرفًا فيها، أدلى مورينيو باعتراف صريح لافت بشأن انطباعه الأول من على خط التماس. وبعدما راجع اللقطات سريعًا على جهاز لوحي في مقاعد البدلاء، أقر مدرب ريال مدريد بأن القرار بدا قابلًا للنقاش لحظة وقوعه، لكنه رفض مناقضة لاعبه علنًا.

وأوضح مورينيو: «ركلة الجزاء، سأكون صريحًا معكم، شاهدتها على مقاعد البدلاء عبر الجهاز اللوحي وبدت لي مشكوكًا فيها، لكن جود يقول إنها ركلة جزاء. عندما يقول اللاعب إنها ركلة جزاء، عليّ أن أعتقد أنها ركلة جزاء. يجب أن أثق باللاعب. بنظرة سريعة على الجهاز اللوحي، بدا أنها قد تكون ركلة جزاء مبالغًا فيها، لذا يبقى لديّ هذا الانطباع، لكن يبقى لديّ أيضًا اليقين بما قاله لي جود».

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مورينيو يتحسر على غياب الانتعاش البدني

ورغم تذمره من التحكيم، تحلى المدرب البرتغالي بالصراحة الكافية للاعتراف بأن افتقار فريقه إلى الجاهزية البدنية كان حاسمًا على أرض الملعب. ومع إقراره بأن هناك الكثير مما يستحق التحليل في الأداء، حدد مورينيو الإرهاق باعتباره المشكلة الأبرز.

وقال مورينيو: «أتفق. كيكي وضع خطته، ولم تكن مفاجأة بالنسبة لنا. تدربنا أمس بهدف التعود على اللعب أمام فريق سيدافع بالطريقة التي دافع بها أمامنا. لقد حالفهم الحظ في أن الحكم كان متساهلًا جدًا مع الوقت والتوقفات. عليّ أن أبحث عن مزيد من الإجابات، لكن هناك إجابة واضحة بالنسبة لي: لقد افتقدنا الانتعاش البدني».

معضلة في الاختيارات قبل مواجهة ريال سوسيداد

وتلقى ريال مدريد خسارته الأولى في 11 مباراة بمختلف المسابقات، ليهدر فرصة معادلة غريمه التقليدي برشلونة في صدارة جدول الدوري الإسباني. ومما يزيد من معاناة ريال مدريد بعد هذه الانتكاسة المؤلمة، أن مورينيو سيضطر الآن إلى خوض رحلة صعبة منتصف الأسبوع إلى ملعب أنويتا لمواجهة ريال سوسيداد في غياب عنصرين أساسيين بسبب الإيقاف. فقد طُرد بيلينجهام بعد حصوله على بطاقتين صفراوين خلال المواجهة، بينما نال إبراهيما كوناتي إنذاره الخامس في الدوري هذا الموسم، ما يعني غياب النجمين عن المباراة المقبلة.