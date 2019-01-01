المراهنات ترشح مانشستر يونايتد للهبوط

بداية موسم سيئة للشياطين الحمر

تويتر هيثم محمد

رشح عدد من مكاتب المراهنات الإنجليزية مانشستر يونايتد للهبوط لدوري الدرجة الأولى بعد البداية السيئة وتراجع النتائج في البريميرليج.

ومنذ تولي أولي جونار سولشاير مهمة تدريب الفريق في مارس الماضي، يملك يونايتد رابع أسوأ نتائج بالمسابقة خلف ساوثامبتون، برايتون، وواتفورد.

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ووضعت مكاتب المراهنات يونايتد كمرشح بارز للهبوط بحلول نهاية الموسم في حال استمرار سولشاير مدرباً للفريق، ومعه تراجع النتائج.

وتصدر سولشاير نفسه الرهانات ليكون أول المدربين المقالين في البريميرليج هذا الموسم، متفوقاً على مدرب توتنهام ماوريسيو بوتشيتينو.

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وعلى صعيد الصدارة، تصدر ليفربول للمرة الأولى هذا الموسم الترشيحات الخاصة بمكاتب المراهنات فيما يخص التتويج باللقب بعدما كان مانشستر سيتي هو الأول.

ويحتل ليفربول حالياً صدارة الجدول بالعلامة الكاملة بعد مرور ثمان جولات من المسابقة، بفارق ثمان نقاط عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي.