المراهنات على كرة القدم، "لا سيسيليا": تحقيق جارٍ بشأن خمسة فرق وخمس مباريات في المجموعة الأولى من دوري الدرجة الرابعة

قد تؤدي شبكة من المراهنات غير المشروعة والمباريات المزورة إلى قلب ترتيب المجموعة الأولى في دوري الدرجة الرابعة الإيطالي رأساً على عقب. جاء ذلك في تقرير لصحيفة "لا سيسيليا"، التي أفادت بأن النيابة الاتحادية تحقق حالياً مع خمسة أندية وخمس مباريات مشبوهة.





لم تصدر بعد أي بيانات رسمية من الجهات الاتحادية، لكن يبدو أن الأطراف المعنية قد أُبلغت بالفعل بالتحقيق. واعتمادًا على كيفية تطور التحقيق، قد تكون العواقب متنوعة: من فتح إجراءات تأديبية إلى عقوبات تتراوح بين خصم نقاط من الترتيب إلى حظر ومشاركة لاعبين معينين، مروراً بالسيناريو المتطرف المتمثل في إعادة المباريات أو حتى إلغاء النتائج.