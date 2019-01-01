المدير الرياضي ليوفنتوس: بوجبا ورابيو لاعبان رائعان

هل ينضم الفرنسيان إلى البيانكونيري؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

علق فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي ليوفنتوس، على اهتمام فريقه بالتعاقد مع نجمي فرنسا أدريان رابيو وبول بوجبا خلال الانتقالات الصيفية.

وأشارت التقارير أن الاتفاق وشيك بين يوفنتوس ورابيو للانضمام مجاناً، بينما تحدثت عن مفاوضات مع وكيل بوجبا مينو رايولا في الأيام الماضية.

وقال باراتيتشي في مؤتمر تقديم ماوريتسيو ساري مدرباً للفريق: "بوجبا ورابيو لاعبان رائعان، بول حالياً في مانشستر يونايتد ونتمنى له الخير".

ساري ورونالدو 👌

هالثنائية ستكون قوية 👀



يبدو أننا على موعد مع متعة جديدة في الدوري الإيطالي مع ساري ولكن هذه المرة مع يوفنتوس⚪️⚫️ pic.twitter.com/H5T43CdR0Z — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 20, 2019

وأضاف: "تطور معنا وأصبح من الأفضل وكذلك تحول لبطل العالم، ولكنه في مانشستر، رابيو في المقابل نحن نتفاوض ولكن ليس معه فقط".

وختم: "سنرى ما سنفعل، وماذا سنبنى ونقدم مع ساري".

وقدم يوفنتوس مساء الخميس ساري مدرباً جديداً للفريق ليخلف ماسيمليانو أليجري في القيادة الفنية.