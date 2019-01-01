المدير الرياضي ليوفنتوس: بوجبا ورابيو لاعبان رائعان
هيثم محمد فيسبوك تويتر
علق فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي ليوفنتوس، على اهتمام فريقه بالتعاقد مع نجمي فرنسا أدريان رابيو وبول بوجبا خلال الانتقالات الصيفية.
وأشارت التقارير أن الاتفاق وشيك بين يوفنتوس ورابيو للانضمام مجاناً، بينما تحدثت عن مفاوضات مع وكيل بوجبا مينو رايولا في الأيام الماضية.
وقال باراتيتشي في مؤتمر تقديم ماوريتسيو ساري مدرباً للفريق: "بوجبا ورابيو لاعبان رائعان، بول حالياً في مانشستر يونايتد ونتمنى له الخير".
ساري ورونالدو 👌— جول العربي - Goal (@GoalAR) June 20, 2019
هالثنائية ستكون قوية 👀
يبدو أننا على موعد مع متعة جديدة في الدوري الإيطالي مع ساري ولكن هذه المرة مع يوفنتوس⚪️⚫️ pic.twitter.com/H5T43CdR0Z
وأضاف: "تطور معنا وأصبح من الأفضل وكذلك تحول لبطل العالم، ولكنه في مانشستر، رابيو في المقابل نحن نتفاوض ولكن ليس معه فقط".
وختم: "سنرى ما سنفعل، وماذا سنبنى ونقدم مع ساري".
وقدم يوفنتوس مساء الخميس ساري مدرباً جديداً للفريق ليخلف ماسيمليانو أليجري في القيادة الفنية.