المدير الرياضي ليوفنتوس يكشف موعد عودة سامي خضيرة
إسلام أحمد فيسبوك تويتر
أكد المدير الرياضي فابيو باراتيتشي ليوفنتوس الإيطالي، أن فرص يوفنتوس وأتلتيكو مدريد متساوية في مباراة ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
ويحل يوفنتوس ضيفاً على ملعب واندا ميتروبوليتانو، معقل الروخيبلانكوس، بالمسابقة الأوروبية، في أقوى لقاءات المرحلة.
وتحدث فابيو أولاً عن سامي خضيرة الذي أجرى عملية صباح اليوم: "لقد عرفت منه أنه بحالة جيدة، وهذا هو الشيء المهم، أنه يحتاج للراحة لفترة، ولن تقل عن 30 يوماً، لدينا لاعبين آخرين، وننتظر تعافيه".
🏟️ تُحفة أتلتيكو مدريد المعمارية 🔴⚪️#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/zmz6zmbzs3— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 20, 2019
وعن مواجهة الروخيبلانكوس وفرص يوفنتوس: "دائمًا مواجهات دوري الأبطال صعبة، ولكنني أقول أنها متساوية، لقد قدم الفريقين أداءً قويًا في النسخ الأخيرة من المسابقة".
سامي خضيرة يطمئن جماهير يوفنتوس
وأتم: "أنها أمسية رائعة، أمام جماهير يصل عددها إلى 70 ألفاً، وسوف نركز على هذا".
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ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق مريح عن نابولي صاحب المركز الثاني، فيما يواصل أتلتيكو مدريد التنافس على لقب الدوري الإسباني.