المدير الرياضي ليوفنتوس يعلن القرار النهائي بشأن مستقبل رونالدو

هل يرحل؟ هل يبقى؟ فابيو باراتيتشي معه الإجابة

أعلن المدير الرياضي لنادي يوفنتوس فابيو باراتيتشي القرار النهائي بخصوص مسقتبل النجم البرتغالي كريسيتانو رونالدو مع الفريق بعد الخسارة أمام بينيفينتو..

تعثر يوفنتوس مرة أخرى، وهذه المرة بالهزيمة من بينيفينتو بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد على ملعب أليانز ستاديوم في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي.

الهزيمة تأتي استمرارًا لموجة التعثرات التي يعيشها يوفنتوس في الفترة الماضية، والتي كان أبرزها الخروج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بصورة مفاجئة على يد بورتو.

وعقب المباراة، أنهى باراتيتشي الجدل حول مستقبل النجم البرتغالي مع السيدة العجوز، حيث ققال إن القرار النهائي هو بقاء رونالدو مع الفريق والاحتفاظ به.

وأضاف في تصريحات لقناة سكاي سبورتس: "قررنا الاحتفاظ بكريستيانو رونالدو، إنه أفضل لاعب في العالم وسيبقى معنا وننتظر منه المزيد من الإضافات في الفترة المقبلة".

وكتب ذلك الصحفي بشبكة قنوات سكاي سبورتس فابريزيو رومانو عبر حسابه الشخصي على تويتر في تغريدة بعد أقل من ساعة من نهاية مباراة بينيفينتو.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 21, 2021

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يذكر أن هناك تكهنات عديدة ظهرت في الفترة الأخيرة حول مصير رونالدو، بعد خروج يوفنتوس من دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي، أبرزها تلك التي تربطه بالعودة إلى ريال مدريد.