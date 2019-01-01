المدير الرياضي لفيورنتينا يعلن انتقال برونو فيرنانديس لريال مدريد

تعرف على تصريحات برادي حول برونو فيرنانديس

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أكد دانيللي برادي، المدير الرياضي لنادي فيورنتينا، رحيل برونو فيرنانديس، لاعب سبورتنج لشبونة، إلى ريال مدريد.

ريال مدريد يحاول التعاقد مع بول بوجبا من مانشستر يونايتد ولكن بسبب تعقد الصفقة اتجه إلى برونو.

وقال برادي في تصريحات صحفية: "لا أعتقد أننا نمتلك القدرة على شراء رافينيا من سبورتنج لشبونة لأنّهم سوف يتخلوا عن برونو فيرنانديس".

وأوضح: "علمت أنّ برونو سيذهب إلى ريال مدريد مقابل 70 مليون يورو ولن يتخلي الفريق البرتغالي عن الثنائي في صيف واحد".

وعلم جول أنّ لشبونة لن يتخلى عن صاحب الـ 24 عامًا بأقل من 80 مليون يورو على أن يحسم الصفقة قبل 2 سبتمبر المقبل.

وارتبط ريال مدريد بالتعاقد مع فان دي بيك من أياكس الهولندي وكذلك كريستيان إيريكسن من صفوف توتنهام.

ريال مدريد صرف نحو 300 مليون يورو خلال الصيف الجاري على التعاقدات.