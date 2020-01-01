المدير الرياضي لـ"لوزيرن السويسري" يوضح حقيقة اقتراب إليكي من الرحيل

الأهلي يرغب في ضم إليكي خلال فترة الانتقالات الشتوية

تحدث ريمو مياير المدير الرياضي لنادي لوزيرن السويسري عن حقيقة اقتراب رحيل بيليسنج إيليكي مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وربطت تقارير صحفية خلال الأيام الأخيرة، إليكي بالانتقال إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية لتدعيم مركز الهجوم.

وقال مياير في تصريحات بمؤتمر صحفي: "اللاعب ضمن قائمة الفريق في الموسم الحالي، ليس هناك أي مؤشرات لرحيله".

وأضاف: "اللاعب مستمر معنا حتى الأن ولا توجد نيلة للاستغناء عنه خلال الفترة المقبلة".

ويسعى الأهلي لتدعيم صفوفه خاصًة في مركز المهاجم الصريح بعد عدم إجادة وليد أزارو ومروان محسن وصلاح محسن خلال الفترة الأخيرة.

إليكي دخل في الترشحيات للانضمام للأهلي بطلب من السويسري رينيه فايلر المدير الفني الحالي للأهلي حيث درب اللاعب سابقًا.

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ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعد أن جمع 27 نقطة من 9 مباريات بالعلامة الكاملة حيث لم يفقد أي نقاط.