المدير الرياضي لدورتموند: يجب إلغاء دوري أبطال أوروبا بسبب فيروس كورونا

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قال مايكل زورك المدير الرياضي لفريق بوروسيا دورتموند إنه لا ينبغي لعب منافسات دوري أبطال أوروبا في ظل ظروف فيروس كورونا الحالية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها زورك وأكد خلالها أن منافسات دوري أبطال أوروبا والتنقل عبر البلدان في الوقت الحالي يعد أمرًا خطيرًا.

ومع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في عدد من البلاد الأوروبية، يواجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تحديًا كبيرًا قبل العودة المقررة للمنافسات القارية.

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وحول ذلك، قال مايكل زورك المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند إن بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي لا يمكن أن يقاما كالمعتاد في ظل الظروف الحالية لفيروس كورونا.

وأضاف: "إذا لعبنا في منطقة عالية الخطورة يوم الأربعاء على سبيل المثال، وهو ما سيكون متوقعًا بالنظر إلى الحال في أكثر من نصف المدن الرئيسية في أوروبا، فإن مواجهات السبت في الدوري الألماني ستكون مهددة"

المباريات الآن في الدوريات الأوروبية تقام بحضور جماهيري متفاوت كما هو الحال في فرنسا وألمانيا وإيطاليا، وفي بعض البلدان لا تتواجد جماهير كإسبانيا وإنجلترا على سبيل المثال.

وفي سياق متصل، سيعود بعض المشجعين إلى مباريات دوري الأمم الأوروبية في فترة التوقف الدولي القادمة في أكتوبر، وكانت هناك تقارير تفيد بأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يدرس خطة مماثلة لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

ويقول الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم إنه في الوقت الحالي ستجرى المباريات خلف أبواب مغلقة وبدون حضور جماهيري حتى إشعار آخر.

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يذكر أنه في نهاية موسم 2019-2020، لعبت المراحل الإقصائية من كلتا البطولتين كمنافسات خروج المغلوب مباشرة، حيث استكمل دوري أبطال أوروبا في البرتغال والدوري الأوروبي في ألمانيا كبطولتي مجمعتين.