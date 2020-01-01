المدير الرياضي لبرشلونة: الجميع يريد بقاء ميسي ونحاول حل الأمر داخليًا

هل يبقى البرغوث بعد كل هذه الأمور؟

زعم راموس بلانس، المدير الرياضي لبرشلونة، أن جميع أعضاء مجلس إدارة البرسا يسعون خلف هدف واحد وهو بقاء ليونيل ميسي في الفترة المقبلة.

وكان ميسي قد أرسل رسالة عبر الفاكس لإدارة النادي يوم الثلاثاء يُعلن فيها بصورة رسمية رغبته في الرحيل عن برشلونة هذا الصيف.

يمتلك البرغوث شرطًا جزائيًا بقيمة 700 مليون يورو، ويحاول محامي ميسي استغلال بند آخر ليخرج موكله مجانًا من كامب نو باتجاه نادٍ جديد.

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بدوره، تحدث بلانس في المؤتمر الصحفي لإعلان صفقة ترينكاو، وأجاب عند سؤاله عن ميسي بقوله "الحقيقة أنه كان خبرًا صادمًا".

كما أضاف "على الرغم من أننا قلنا بالفعل أننا فكرنا في مستقبل برشلونة مع ميسي، أردنا بناء دورة انتصارات أخرى وإعادة بناء الفريق مجددًا ليعود بقوة كما جرت العادة".

وتابع "يجب أن نستخلص النتائج مما حدث (يقصد النتائج السيئة الموسم الماضي) وأن نبني فريقًا حول أفضل لاعب في العالم".

"بالنظر إلى عقده معنا، نحن لا نفكر تمامًا في رحيل ميسي، ما نريده هو أن يبقى ويجب أن نمنحه احترامًا كبيرًا مع مستقبل يُبشر بالتفاؤل إلى جانب لاعبين ذات خبرة وشباب موهوبين لبناء برشلونة الذي نريده"

"لقد أعطى ليو برشلونة الكثير عبر السنوات، إنه زواج مستمر منذ مدة طويلة ويجب أن نكافح الآن لنجعله يمضي قدمًا، نحن نعمل على إقناع ميسي بوظيفة داخلية"

أما عن مجلس الإدارة فرده كان حاسمًا "لا شك أننا جميعًا نريد ميسي في الفريق، ولا يوجد أي انقسام".

وعن مشروع رونالد كومان "أعرف أن النادي يعمل داخليًا على المشروع الجديد، وأن كومان أخبرنا منذ الدقيقة الأولى أنه سيتحدث مع اللاعبين، إنها عملية داخلية خاصة".

وبخصوص أن ميسي أبلغ الإدارة بعدم عودته للمران "يظل اتصالًا داخليًا بين الطرفين لن نتحدث عنه للصحافة".

الجدير بالذكر أن تقارير الصحف أشارت إلى أن كومان أبلغ ميسي أن امتيازاته قد انتهت، ثم اتصل وأبلغ لويس سواريز بالرحيل، مما أغضب الأرجنتيني كثيرًا وكان عاملًا مؤثرًا في قراره بالمغادرة.