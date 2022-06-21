المدير الرياضي لبايرن ميونخ: لا نصدق أن ماني وافق على الانضمام لفريقنا!

صفقة انتقال ماني في لمساتها الأخيرة..

يبدو وأن صفقة انتقال ساديو ماني إلى فريق بايرن ميونخ الألماني أصبحت مسألة وقت، حيث قد أُعلن اليوم أنه قد اجتاز الفحص الطبي للعملاق البافاري بنجاح.

النجم السنغالي كان أحد أبرز الأسماء التي ساهمت في كتابة تاريخ فريق ليفربول الإنجليزي الحديث، لكنه يبحث الآن عن رحلة جديدة.

وتحدث المدير الرياضي للفريق الألماني، حسن صالح حميديتش، عن سعادته لرؤية ماني بقميص فريقه البافاري، حيث يرى أنه يمثل إضافة كبيرة للبايرن.

ماذا قال حسن صالح؟

أعرب المدير الرياضي للعملاق البافاري عن سعادته البالغة بسبب موافقة ساديو ماني على الانضمام لصفوف فريقه.

حيث قال: "ساديو في ذروة مسيرته، في عمر رائع، وفي حالة جيدة وهو جشع للألقاب، إنه بالضبط في النادي المناسب".

وواصل: "نحن فخورون وسعداء لأن مثل هذا النجم العالمي يأتي إلى بايرن ميونخ، لا سيما لأنه كان متحمسًا لبايرن منذ الدقيقة الأولى".

وأوضح: "هذا يعني الكثير لنا جميعًا وبالنسبة لي، وللفريق والمدرب والنادي كله، إنه لأمر رائع أننا أقنعنا مثل هذا اللاعب للقدوم لنادينا".

هل يعني بذلك أن ماني أصبح رسميًا لاعبًا في بايرن؟

حتى الآن لم يتم الإعلان عن الصفقة بصورة رسمية، لكن ماني قد شوهد في ألمانيا وهو يرتدي قميص العملاق البافاري بعد اجتيازه للفحص الطبي.

بجانب حديث حسن صالح الذي يؤكد فيه أن الصفقة قد تمت بالفعل ويتبقى فقط الإعلان الرسمي للنادي حول انضمام الموهبة السنغالية.

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