المدير الرياضي لبارما يعلق على أنباء ضم زلاتان

مشكلة كبيرة تفصل بارما عن حلم التعاقد مع المهاجم السويدي

اعترف دانييلي فاجيانو المدير الرياضي لنادي بارما الإيطالي، بصعوبة التعاقد مع المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

صاحب الـ38 سنة ارتبط كثيراً بالعودة مرة أخرى للدوري الإيطالي، بعد رحيله عن نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي.

ومن جانبه قال فاجيانو في تصريحات صحفية:"إبرا لاعب استثنائي وأحلم برؤيته في بارما هذا الموسم".

وأضاف:"المشكلة الأكبر هي تكاليف التعاقد معه التي لا نستطيع تحملها".

وأما عن صفقتي التعاقد مع ماتيو دارميان وجيرفينيو:"التعاقد مع ماتيو لم يكن سهلاً، مانشستر يونايتد لم يكن بحاجة لأموال بارما للاستغناء عن اللاعب".

وتابع:"تحدثنا مع بعض المسؤولين في مانشستر عبر الهاتف، وحاولوا مساعدتنا للتوصل لاتفاق نهائي على ضم دارميان".

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وأما عن جيرفينيو:"كانت قصة مذهلة، وكيله جاء لمكتبنا وقام بعرضه علينا وقمنا بإتمام الصفقة على الفور".

يذكر أن بارما يحتل المركز التاسع بجدول الدوري الإيطالي بـ18 نقطة بعد مرور 13 جولة.