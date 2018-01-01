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المدير الرياضي لإنتر عن مودريتش: لا يوجد مستحيل

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Getty Images
إنتر يريد أن يعود من أجل أفضل لاعب في العالم

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

أكد بييرو أوسيليو، المدير الرياضي لإنتر الإيطالي، أن النادي لن يفقد الأمل في ضم أفضل لاعب في العالم، لوكا مودريتش.

وتألق مودريتش الموسم المنصرم مع ريال مدريد الإسباني ومنتخب كرواتيا، ليسيطر على كافة الألقاب الفردية، بعد الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، ثم وصافة كأس العالم مع منتخب بلاده كأبرز إنجاز في تاريخها.

وانهى مودريتش سيطرة ميسي ورونالدو على جائزتي الأفضل في العالم والبالون دور بعد 10 سنوات من هيمنة الأرجنتيني والبرتغالي.

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أوسيليو تحدث عن صفقة الكرواتي: "في كرة القدم لا تقل مستحيل أبدًا، لا أؤمن بذلك حتى النهاية، لكن في الوقت نفسه، لا أرى سبباً لإمكانية أن نحلم".

وتابع: "كل ما قلته الصيف الماضي، نحن هنا، إذا أراد ريال مدريد حدوث هذا، سنتحدث عن هذا الأمر".

وانهى عن إمكانية العودة للمفاوضات مرة أخرى: "نحن نتحدث عن لاعب مهم جدًا بجودة عالية، لكننا لا يمكن أن نقول مستحيل في كرة القدم".

ويسعى إنتر للدخول بقوة في سوق الانتقالات سواء الشتوية أو الصيف المقبل، لتدعيم صفوف الفريق من أجل مواصلة الهدف بالعودة لمكانته مرة أخرى، خاصة مع انضمام جوسيبي ماروتا كمدير تنفيذي للفريق.

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