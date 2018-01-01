المدير الرياضي لإنتر عن مودريتش: لا يوجد مستحيل

إنتر يريد أن يعود من أجل أفضل لاعب في العالم

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أكد بييرو أوسيليو، المدير الرياضي لإنتر الإيطالي، أن النادي لن يفقد الأمل في ضم أفضل لاعب في العالم، لوكا مودريتش.

وتألق مودريتش الموسم المنصرم مع ريال مدريد الإسباني ومنتخب كرواتيا، ليسيطر على كافة الألقاب الفردية، بعد الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، ثم وصافة كأس العالم مع منتخب بلاده كأبرز إنجاز في تاريخها.

وانهى مودريتش سيطرة ميسي ورونالدو على جائزتي الأفضل في العالم والبالون دور بعد 10 سنوات من هيمنة الأرجنتيني والبرتغالي.

هدف رونالدو بعد دخوله بديلًا لم يكفي لتأمين النقاط الثلاث.. يوفنتوس يتعادل مع أتلانتا 2-2 ويُبقي سجله خاليًا من الهزائم مع نهاية الدور الأول ⚫️⚪️ pic.twitter.com/0ACvPO77Yv — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 26, 2018

أوسيليو تحدث عن صفقة الكرواتي: "في كرة القدم لا تقل مستحيل أبدًا، لا أؤمن بذلك حتى النهاية، لكن في الوقت نفسه، لا أرى سبباً لإمكانية أن نحلم".

وتابع: "كل ما قلته الصيف الماضي، نحن هنا، إذا أراد ريال مدريد حدوث هذا، سنتحدث عن هذا الأمر".

وانهى عن إمكانية العودة للمفاوضات مرة أخرى: "نحن نتحدث عن لاعب مهم جدًا بجودة عالية، لكننا لا يمكن أن نقول مستحيل في كرة القدم".

65' - رونالدو يدخل بديلًا

78' - رونالدو يسجل التعادل لليوفي ⚽️



المُنقذ! 😎 pic.twitter.com/41eawDZ9Vx — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 26, 2018

ويسعى إنتر للدخول بقوة في سوق الانتقالات سواء الشتوية أو الصيف المقبل، لتدعيم صفوف الفريق من أجل مواصلة الهدف بالعودة لمكانته مرة أخرى، خاصة مع انضمام جوسيبي ماروتا كمدير تنفيذي للفريق.