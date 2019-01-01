المدير الرياضي لبايرن ميونخ: نرغب في ضم موهبة تشيلسي

صالحميديتش يعترف برغبته في إتمام التعاقد مع أودوي هودسون من تشيلسي

أكد حسن صالحميديتش، المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ، اهتمام فريقه بالتعاقد مع أودوي هودسون من صفوف تشيلسي.

ماوريسيو ساري، المدير الفني لتشيلسي، نفى إمكانية رحيل هودسون في يناير الجاري.

وقال البوسني في تصريحات صحفية: "تعاقدنا مع بينجامين بافارد لأنّه قادر على اللعب في أكثر من مركز كما حصد بطولة كأس العالم وبرهن على قدرته على المنافسة".

وتابع: "لوكاس هيرنانديز لاعب رائع ولديه مستقبل مشرق وسوف ندرس ما يمكن أن نفعله بشأنه".

✨صاحب أفضل هدف في مونديال روسيا 2018 ينضم إلي صفوف نادي بايرن ميونخ، بداية من الموسم المقبل. ✍️ pic.twitter.com/251YnrQwFO — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 9, 2019

وحول هودسون، أوضح صاحب الـ 42 عامًا أنّ بايرن ميونخ يرغب في التعاقد معه بسبب إمكانياته من حيث السرعة والقدرة على المراوغة ومهاراته أمام المرمى.

واختتم: "لا أود الحديث مجددًا عن فرانك ريبيري، لقد قلت ما يكفي لأجله. إنه معنا حتى نهاية الموسم".

الفريق البافاري أعلن إتمام صفقة بافارد من شتوتجارت على أن ينضم لبايرن ميونخ في نهاية الموسم.