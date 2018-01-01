المدير الرياضي السابق لموناكو: مبابي أفضل من نيمار وكريستيانو رونالدو

تعرف على تصريحات المدير الرياضي السابق لموناكو بشأن انتقال مبابي لريال مدريد

أكد لويس كامبوس، المدير الرياضي لنادي ليل الحالي وموناكو السابق، أنّ كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان أفضل من البرازيلي نيمار والبرتغالي كريستيانو رونالدو وسينضم لريال مدريد قريبًا.

مبابي كان قريبًا من ريال مدريد إلا أنّه فضّل الانضمام إلى فريق العاصمة.

وقال كامبوس في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية: "مبابي يقدم مستويات جيدة للغاية في الدوري الفرنسي رغم صغر سنه، أنا واثق من أنّه سيلعب يومًا في ريال مدريد". اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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وأوضح: "ريال مدريد يضم اللاعبين المميزين ومبابي يمتلك الصفات التي تجعله مؤهلًا للانضمام للنادي الملكي. أتخيل نفسي في مدرجات ملعب "سانتياجو برنابيو" أشاهد كيليان".

المدير الرياضي السابق لموناكو أكد أنّ تأثير مبابي على سان جيرمان أكبر من نيمار وبسبب جودته وصغر سنه فسوف يبحث عن نادي آخر مستقبلًا وريال مدريد هو المرشح الأول.

هذه كانت إجابة كلوب حينما سُئل عن الأفضل بين ميسي ورونالدو.. إجابة واضحة قاطعة!🤳😁 pic.twitter.com/yRJvBDCQdd — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 23, 2018

وواصل: "مبابي بديل مثالي لكريستيانو رونالدو، إنّه أفضل منه أيضًا بالنظر إلى فارق السن. أعتقد أنّ بطل كأس العالم سوف يحقق الكرة الذهبية قريبًا".

واختتم: "كنت محبطًا للغاية بسبب الطريقة التي أبعدت جوزيه مورينيو عن مانشستر يونايتد. أرى أنّه المدرب المثالي لريال مدريد في الموسم المقبل".

مورينيو سبق وتولى تدريب ريال مدريد بين 2010 حتى 2013 وحصد معم 3 بطولات محلية.