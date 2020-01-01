المدير التنفيذي للدوري الألماني يكشف حقيقة إصابة 14 لاعبًا بفيروس كورونا

ويكشف إمكانية تعاقد ريال مدريد مع هالاند

كشف كريستيان سيفرت، المدير التنفيذي للدوري الألماني، عن حقيقة إصابة 14 لاعبًا بفيروس كورونا بعد استئناف المسابقة كما تحدث عن إمكانية انضمام إرلينج هالاند إلى صفوف ريال مدريد.

تقارير صحفية أشارت إلى إصابة 14 لاعبًا منهم ثورجان هازارد من بوروسيا دورتموند بفيروس كورونا مما قد يؤدي لإيقاف المسابقة المستأنفة حديثًا.

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كما أنّ هالاند أصبح مطلوبًا في ريال مدريد بعد تألقه في الدوري الألماني وتسجيله 13 هدفًا في 12 مباراة فقط.

وقال سيفرت في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "نعم تعرض 14 لاعبًا للإصابة، ولكنّها إصابات عضلية في دوري الدرجة الأولى والثانية وذلك بسبب عدم وجود فترة إعداد طويلة وتدرب الأندية لمدة أسبوع واحد فقط. لا أرى أنّ عدد الإصابات أكبر من المتوقع".

وتابع: "أنا سعيد للغاية بقدرتنا على إعادة النشاط الرياضي، لقد تلقيت الكثير من المديح ولكن هدفنا الآن هو المحافظة على استمرار المسابقة وتجنب حدوث أي أزمة لأن ذلك في صالح اللعبة والمجتمع ككل".

سيفرت أشار إلى أهمية التعاون بين الدوريات المختلفة خلال هذه الفترة لأجل تجاوز المرحلة، موضحًا أنّ النظام الذي اتبعه الدوري الألماني للعودة متاح للجميع سواء في الدوري الإسباني أو باقي الدوريات ليكون نموذجَا يُحتذى به.

وبالحديث عن هالاند وإمكانية رحيل اللاعب إلى ريال مدريد، علّق: "بالطبع مغادرة أي موهبة عن الدوري الألماني خسارة كبيرة، ولكن لماذا يلعب في البداية مع بوروسيا دورتموند؟ لأنهم كانوا الأذكى والأسرع في ضمه وهو تصرف يدل على قدرة هذا الفريق على منافسة الكبار. عمل رائع".

واختتم: "لا أظن أنّ الدوري الألماني بحاجة للتعاقد مع لاعب من الكبار ليتحسن لأن الكرة لعبة جماعية، أما بالنسبة لعودة الجمهور، فلا أتوقع حدوثها في 2020 والأمر يتوقف على إيجاد علاج لإنهاء جائحة كورونا. أتمنى أن يحدث الأمر في أقرب وقت".

جدير بالذكر أنّ الدوريات الأوروبية تشجعت على العودة ومن المتوقع استكمال الليجا والدوري الإنجليزي والإيطالي في منتصف يونيو المقبل.