المدلج يرفع مكافآت الفيصلي عقب الفوز على الحزم

الفيصلي حقق نتائج إيجابية في الفترة الأخيرة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

رفع فهد المدلج، رئيس نادي الفيصلي مكافآت الفريق عقب الفوز الذي حققه على الحزم ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وحقق الفيصلي الفوز على الحزم بهدف دون رد، أول أمس الأحد، مما رفع الروح المعنوية للاعبين ولمجلس الإدارة أيضًا.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن الفيصلي قرر رفع المكافأة المقررة في لائحة النادي تقديرًا إلى اللاعبين ومجهودهم.

ورفع المدلج المكافأة من 12 إلى 13 ألف ريال لكل لاعب، لرفع روحهم المعنوية لمواصلة الانتصارات وتحقيق النتائج الإيجابية المقبلة.

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ويتواجد الفيصلي في المركز الرابع في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفارق 4 نقاط عن المتصدر الهلال.

ويواجه الفيصلي نظيره التعاون ضمن الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم السبت المقبل.