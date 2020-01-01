المدعي العام الإسباني يتهم أنشيلوتي بالتهرب الضريبي أثناء تدريبه لريال مدريد

كارلو أنشيلوتي المدير الفني الحالي لفريق إيفرتون والأسبق لريال مدريد متهم بالتهرب الضريبي في إسبانيا.

اتهم المدعي العام الإسباني المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني الأسبق لريال مدريد بتهمة التهرب الضريبي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، حيث أكد المدعي العام في بيان له إنه قام برفع دعوى على أنشيلوتي في القضاء الإسباني بالفعل.

وتعود الاتهامات لعامي 2014 و2015 عندما كان المدرب الإيطالي يعمل في صفوف نادي ريال مدريد، والذي رحل عنه في صيف 2014.

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وتأتي الاتهامات بسبب مبلغ مالي تقدر قيمته بحوالي مليون يورو، أخفاه أنشيلوتي عن الضرائب الإسبانية من أصل دخله.

وتعود تلك الأرباح في الأساس لحقوق الصور الخاصة بالمدرب الإيطالي، بالإضافة لتربحه من عقود رعاية أخرى تم ذكرها.

واستخدم أنشيلوتي شبكة معقدة من الشركات الوهمية حتى يخفي ذلك المبلغ عن الضرائب ويستفيد منه بشكل كامل لصالحه.

جدير بالذكر أن أنشيلوتي كان قد درب ريال مدريد لمدة موسمين فقط حقق خلالهما دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا.