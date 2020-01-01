المدعي العام يفتح تحقيقًا في هجوم رئيس إنتر على الرابطة

يبدو أن سخرية رئيس إنتر من رئيس الرابطة لن تمر مرور الكرام

أكدت العديد من المصادر التي تحظى بمصداقية لا بأس بها، أن المدعي العام للاتحاد الإيطالي فتح تحقيقًا في الهجوم العنيف، الذي تعرض له رئيس رابطة الدوري الإيطالي باولو دال بينو من قبل رئيس إنتر ستيفين زهانج.

وأثار العضو المنتدب للأفاعي ضجة على نطاق واسع، بتوجيه انتقادات في منتهى القسوة لرئيس الرابطة، اعتراضًا على تأجيل آخر مباراتين للفريق في الدوري الإيطالي.

ووصف زهانج قرارات التأجيلات الأخيرة "بالعار"، ولم يكتف بذلك، بل وصف رئيس الرابطة بـ "أكبر مهرج" شاهده في حياته.

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وفي أول ردة فعل على منشور زهانج، ذكرت شبكة " Ansa"، أن المدعي العام لاتحاد كرة القدم جوزيبي شين فتح تحقيقًا فيما قاله رئيس إنتر في حق باولو دال بينو، وذلك دون الكشف عن أية تفاصيل أخرى.

وبدأ الصدام بين إدارة إنتر ورابطة الدوري الإيطالي مع تفشي مرض كورونا في البلاد قبل أسبوعين، والذي أدى بدوره لتأجيل مباراة الفريق ضد سامبدوريا في الجولة الـ25 للكالتشيو.

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وتفاقمت الأزمة أكثر من أي وقت مضى، بعد القرار الأخير بتأجيل مباراة الديربي ضد يوفنتوس، بعد أقل من 24 ساعة من إعلان خبر إقامتها وراء أبواب مغلقة، خوفًا من انتقال الوباء التاجي بين المشجعين، ما أثار غضب المسؤولين في معقل النيراتزوري، كما يظهر من خلال تصريحات المدير الرياضي بيبي ماروتا اليومية، بجانب ما قاله الرئيس.

ويحتل إنتر المرتبة الثالثة في جدول الترتيب العام برصيد 54 نقطة، على بعد ست نقاط ومباراة أقل من الوصيف يوفنتوس وثماني نقاط ومباراتين أقل من المتصدر لاتسيو.