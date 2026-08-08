"المدرب سيُطرد على أي حال بعد ستة أشهر".. بن عطية يهاجم جيل الشباب بعد مغادرة مارسيليا!

بعد عامين ونصف، غادر نجم الدفاع السابق في نادي بايرن ميونخ ويوفنتوس نادي أولمبيك مارسيليا، حيث عمل في البداية كمستشار ثم كمدير رياضي لمدة عام ونصف. وفي مقابلة مع مجلة «فرانس فوتبول»، أرجع فشل العلاقة إلى «الضعف» الذي «يغرق» فيه النادي الحائز على لقب الدوري الفرنسي تسع مرات والفائز السابق بكأس أوروبا.

وللسبب نفسه، استقال المدرب روبرتو دي زيربي من منصبه في فبراير الماضي. وقال إن التواضع في مارسليا «للأسف متجذر بعمق». وأضاف أنه أراد وضع معايير تعرف عليها كلاعب خلال مسيرته الاحترافية في إيطاليا وألمانيا، لكنه فشل في ذلك.





على المدربين أن يعرفوا «كيف يداعبون غرورهم»

في حوار مع صحيفة «ليكيب» الرياضية اليومية، انتقد بنعطية بشكل خاص الجيل الحالي من اللاعبين.

وقد أشار المغربي البالغ من العمر 39 عامًا بشكل عام إلى افتقار هذا الجيل إلى الشغف. وأكد أن على المدرب «إيجاد النهج الصحيح للتواصل معهم» ومعرفة «كيفية تملق غرورهم، عندها سيكونون قادرين على الجري وتسجيل الأهداف».

أما إذا تم التعامل مع الأمر «بأسلوب فظ»، فسيكون رد فعلهم: «آه، ماذا يريد المدرب أصلاً؟ لدينا عقد لمدة خمس سنوات، وسيُطرد على أي حال في غضون ستة أشهر!»

كما أن بنطعية ينفي أن يتمتع العديد من المحترفين اليوم بالاحترافية والوعي الشديد بالأخطاء. «عندما تخسر وتكون أنت المذنب – سواء كنت المهاجم الذي أهدر فرصة مؤكدة بنسبة مائة بالمائة، أو المدافع الذي فقد لاعب الخصم من عينيه – كم منهم يشعرون بالذنب فعليًّا بسبب ذلك؟ إنهم يواصلون اللعب ببساطة. ليس الجميع، طبعًا، لكن 80 في المائة منهم».





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بنعطية: «مع بيب كنا نجري اجتماعات مدتها 45 دقيقة»

يحمّل بنعطية استخدام الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي مسؤولية العديد من المشاكل، مشيرًا إلى أنه ليس الوحيد الذي يرى ذلك.

"عندما أتحدث مع المديرين الرياضيين، يتكرر هذا الموضوع دائمًا. إنه الجيل الجديد"، وأضاف بنعطية أن الهواتف المحمولة تجعل «قدرتهم على التركيز ضعيفة جدًا، حتى في الاجتماعات»، مستذكرًا الفترة التي قضاها مع نادي بايرن ميونخ والمدرب بيب جوارديولا: «في عهد بيب، كنا نعقد اجتماعات تستغرق 45 دقيقة. أما اليوم، فإذا عقدت اجتماعًا مدته 15 دقيقة، تشعر وكأنك انتزعت قلوبهم».

وُلد بن عطية في فرنسا وتلقى تدريبه في نادي مارسيليا، من بين أندية أخرى. وفاز كلاعب محترف بألقاب مع بايرن ميونخ ويوفنتوس، قبل أن ينهي مسيرته في عام 2021 عن عمر 34 عامًا في تركيا مع نادي فاتح كاراجومروك.



