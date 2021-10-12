المدرب الأسبق لتشيلسي: لهذا السبب رحل صلاح ودي بروين .. ووضع لوكاكو مختلف

مدرب البلوز السابق يكشف أسباب رحيل دي بروينه وصلاح ولوكاكو عن تشيلسي

يرى إيدي نيوتن، مساعد المدير الفني بتشيلسي السابق، أن محمد صلاح وكيفين دي بروينه كانا جيدين أكثر مما يكفي للعب للبلوز، ولكن رحيلهم عن الفريق كان بسبب صدامًا شخصيًا مع البرتغالي جوزيه مورينيو، على عكس الوضع مع روميلو لوكاكو

الثلاثي صلاح ودي بروين ولوكاكو عانى في بدايتهم مع تشيلسي من أجل حجز مقعدًا أساسيًا في التشكيل تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو حتى انتهى بهم المطاف بالإعارة ثم البيع لفرق أخرى.

فـدي بروين رحل في 2014 إلى فولفسبورج ثم عاد إلى الدوري الإنجليزي وتألق بقميص مانشستر سيتي، بينما انضم صلاح إلى روما في 2016 ثم تطور بعد ذلك ليصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم منذ انتقاله لليفربول، في حين خاض لوكاكو رحلة شاقة حتى انتهى به المطاف بالعودة مجددًا للبلوز في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ماذا قال إيدي نيوتن على دي بروينه وصلاح؟

أجرى نيوتن حوارًا خاصًا مع النسخة الإنجليزية لـ جول، وتحدث عن الثلاثي الذي تخل عنهم تشيلسي في وقت سابق، قائلًا: "بالنسبة لي أعتقد أن رحيل صلاح ودي بروينه عن تشيلسي لم يكن بسبب الموهبة".

وأضاف:" لقد كان صدامًا شخصيًا مع جوزيه مورينيو، أعتقد أنهم كان أكثر من جيدين بما فيه الكفاية، ولكنه كان المدير الفني الذي لم يدقق نظره عليهم، لذلك لم تنجح تجربتهم في تشيلسي".

وماذا قال نيوتن عن لوكاكو؟

نيوتن شدد على ضرورة رحيل لوكاكو من تشيلسي آنذاك، قائلًا:" لوكاكو كان بحاجة للتعلم في مكان آخر بدلًا من السير على نهج ديديه دروجبا، لم يكن جاهزًا في ذلك الوقت، ولا يهمني ما يقوله أي شخص".

وأتم حديثه:" لم يكن مستعدًا لأن يكون مهاجمًا صريحًا، وحمل تلك المهمة على عاتقه مثل ديديه دروجبا، كان سيُقارن دائمًا بالنجم الإيفواري، ولم يكن ذلك عادلًا بالنسبة له في ذلك الوقت".

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