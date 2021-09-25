المدافع الأغلى في التاريخ.. تشيلسي يجهز عرضًا قياسيًا لهدف برشلونة

هل تحدث الصفقة الضخمة؟

صفقات تشيلسي الضخمة لن تتوقف، والاتجاه الآن إلى ضم مدافع قوي بناء على طلب المدرب توماس توخيل، والحديث عن رغبة البلوز في التعاقد مع أحد أهداف برشلونة سابقًا.

هذا ما أوردته صحيفة "آس" والتي أشارت إلى أن تشيلسي حوّل أنظاره من مدافع إشبيلية جول كوندي تجاه مدافع يوفنتوس ماتيس دي ليخت، لضمه في الصيف المقبل.

سابقًا، كانت فكرة رحيل دي ليخت عن يوفنتوس مستحيلة، إلا أن وكيله مينو رايولا خرج مؤخرًا بتصريحات لم يستبعد فيها مغادرة الهولندي لأليانز ستاديوم، وهو ما جذب اهتمام تشيلسي على الفور.

وحسبما قالت آس، فإن تشيلسي على استعداد لتقديم 100 مليون يورو لأجل الحصول على صاحب الـ22 عامًا، والأمر برمته يتوقف على موافقة يوفي لفتح باب المفاوضات كما ألمح رايولا من قبل.

إن تمت الصفقة العام المقبل سيكون دي ليخت هو المدافع الأغلى في تاريخ كرة القدم، وفي واقع الأمر، فهذا منطقي إلى حد كبير بالنظر إلى موهبته التي برزت في أياكس حتى وإن تراجع مع يوفنتوس إلى حد ما.

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تشيلسي قام بصفقة قياسية هذا الصيف بضم روميلو لوكاكو من إنتر نظير 115 مليون يورو، واسم البلوز ارتبط بضم إرلينج هالاند أيضًا في صفقة إن حدثت لن تقل قيمتها عن صفقة البلجيكي.

يُشار هنا إلى أن تشيلسي سعى لضم جول كوندي في الصيف المنقضي، إلا أن إشبيلية رفض العروض المقدمة بقيمة 50 مليون يورو وأصر على قيمة الشرط الجزائي البالغة 70 مليون يورو.

محاولة أخرى ستقوم بها إدارة النادي اللندني في يناير، وفي حالة أن لم تُكلل بالنجاح، سيتم التحرك تجاه دي ليخت لحسم الأمور سريعًا.

الجدير بالذكر أن برشلونة حاول ضم دي ليخت كثيرًا أثناء وجوده في أياكس، بيد أن مينو رايولا ورغبة اللاعب حسما وجهته إلى يوفنتوس، الذي بدا مثاليًا آنذاك، ودفع 70 مليون لأجله.