المحياني: الأهلي كان يحتاج إلى سنتين ليظهر بشكله الجديد

المدير التنفيذي للأهلي يتحدث عن مستقبل الفريق

أكد موسى المحياني، المدير التنفيذي لفريق النادي الأهلي، على أن فريقه يحتاج لوقت كبير، من أجل الظهور بالشكل الذي يتمناه الجميع، مطالبًا الجميع بالصبر على جميع اللاعبين والجهاز الفني.

الأهلي لم ينجح في تحقيق أي انتصار في أول 3 مواجهات ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021-2022، وذلك بعدما تعادل أمام الفيصلي بهدف لمثله، ثم الحزم بهدفين لكل فريق، وأخيرًا أمام ضمك بهدف لكلًا منهما.

المحياني قال خلال تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد" عبر قناة "إم بي سي أكشن": "هذا أمر طبيعي في ظل منظومة جديدة، والتغييرات الكبيرة، ولو قارنتها بنتائج العام الماضي، ستعرف أن الموضوع طبيعي".

وعلق موسى المحياني على عدم فوز الأهلي بأي مباراة بالدوري حتى الآن، حيث قال: "النتائج لم تكن مرضية في أول 3 مواجهات، ولكن كنا قريبين من تحقيق الفوز ولم يحالفنا الحظ".

واستطرد قائلًا: "نحتاج فقط لانتصارين من أجل تحقيق نتائج طيبة، ونحن صبورين على جميع العناصر التي نمتلكها، لأننا نعرف جيدًا أنها تمتلك قدرات كبيرة ولكن يحتاجون لاستعادة الثقة".

موسى المحياني أردف: "نحتاج فقط للوقت، والجميع سيعود للثقة التي ستقودنا لتحقيق الانتصارات، والجميع يجب أن يكون صبور، وعامل الوقت مهم جدًا بالنسبة لنا".

موسى المحياني - المدير التنفيذي للنادي #الأهلي: كنا قريبين من الانتصارات ونحتاج الفوز لاستعادة الثقة.. جمهور الاهلي يتميز بالنضوج والأزمات تصنع الأجيال.. الأهلي قادر على تحقيق انجاز وما يهمنا "الاستدامة"



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وواصل: "لو سألتني منذ شهرين ونصف الوضع في الفريق يحتاج إلى سنتين، ولكن الآن الوضع تغير بشكل كبير، بعد مجهودات ماجد النفيعي، وسنرى الفارق مع نهاية الموسم الحالي، حيث سيتبين الشكل الجديد للفريق".

وكشف المحياني عن موقف اللاعب الصربي ليوبومير فيسا، حيث قال: "فيسا خارج مشروع الأهلي منذ قدوم المدرب الألباني بيسنيك هاسي، وخلال معسكر تونس تدرب لأيام ثم تعرض لإصابة، وحينما عاد إلى جدة تعرض لإصابة أخرى".

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المدير التنفيذي للأهلي اختتم حديثه قائلًا: "كنا قريبين من التعاقد مع لاعب بديل لفيسا، ولكن الجميع يعلم الظروف التي حدثت، ولكن الأهلي قادر على تحقيق الإنجازات، وكل ما يهمنا الآن هو الاستدامة وتحقيق نتائج طيبة".

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