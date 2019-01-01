المحمدي يتحدث عن أزمة منتخب مصر.. وقيمة محمد صلاح

مواجهة قوية بين مصر والكونغو الديمقراطية في كأس الأمم الإفريقية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث أحمد المحمدي، قائد منتخب مصر ولاعب أستون فيلا الإنجليزي، عن مواجهة الفراعنة أمام نظيره الكونغو الديمقراطية غدًا.

ويواجه منتخب مصر نظيره الكونغو، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2019 في استاد القاهرة في تمام العاشرة مساءً.

وقال المحمدي في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "الأزمة التي انتشرت في السوشيال ميديا مؤخرًا لم تأخذ دقيقتين وتم غلقها تمامًا في معسكر المنتخب، والجميع ملتزم وفي تركيز شديد من أجل المباراة، ولا تعطوا الأشياء الصغيرة أكبر من حجمها".

وأضاف: الحديث عن قيمة صلاح لا يضع عليه ضغط كما يقول البعض، ولكن هو يعلم جيدًا كيفية التعامل مع هذه المواقف فلديه خبرات كبيرة اكتسبها في مسيرته".

واختتم المحمدي حديثه قائلًا: "يجب أن نستغل الحضور الجماهيري بشكل إيجابي وليس بالسلب أنه يمثل علينا ضغوط، في الشوط الثاني ليس السبب في تراجع الأداء، ولكن زيادة الحمل البدني هو السبب وقتها".

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ويسعى منتخب مصر لتحقيق الفوز على الكونغو لضمان الصعود إلى الدور الثاني من البطولة المقامة على أرضه حيث سيرتفع رصيده إلى 6 نقاط.