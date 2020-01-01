المحمدي: تدريبات اللاعبين في الوقت الحالي لا ترفع اللياقة البدنية

صالح المحمدي يتحدث عن التدريبات المنزلية للاعبين في الدوري السعودي

تحدث صالح المحمدي المدير الفني للأهلي السابق عن التدريبات المنزلية للاعبي الدوري السعودي في الوقت الحالي.

ويخضع اللاعبين في الوقت الحالي لتدريبات منزلية خلال توقف النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.

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وقال المحمدي في تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الجمعة، إن التدريبات في الوقت الحالي هامة للغاية.

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وأضاف مدرب الأهلي السابق: "نعم التدريبات المنزلية هامة وتحافظ على الجهد اللياقي ولكنها لم ترفع اللياقة البدنية للاعبين".

وتابع المحمدي خلال تصريحاته: "التدريبات المنزلية تحافظ على الرشاقة والمرونة وإزالة الترهلات في عضلات البطن، ويجب التنويع في التدريبات".

وكان المحمدي قد تولى تدريب الأهلي في فترة مؤقتة في سبتمبر الماضي حتى أكتوبر، وقدم مستويات طيبة مع الراقي.