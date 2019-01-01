المحكمة الرياضية تنظر طعن تشيلسي لحسم ملف انتقالات يناير

جلسة استماع ستحسم الصورة بشكل كبير

تستعد المحكمة الرياضية "كاس" للنظر في الطعن الذي قدمه نادي تشيلسي الإنجليزي، على عقوبة الحرمان من ضم لاعبين جدد.

الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرر معاقبة النادي اللندني من التعاقدات خلال فترتي الانتقالات للصيف الماضي والشتاء القادم.

ويأتي ذلك نظراً لقيام البلوز بخرق لوائح الاتحاد، فيما يخص ضم اللاعبين الصغار لصفوفه.

تشيلسي سبق وأن تقدم باستئناف للفيفا، ولكن تم رفضه بعد ثبوت 150 حالة تخالف اللوائح والقوانين، لتذهب القضية للمحكمة الرياضية.

ومن المتوقع أن تعقد المحكمة جلسة استماع لمناقشة طعن البلوز غداً الأربعاء، دون اتخاذ القرار النهائي في القضية.

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ومع ذلك أكدت صحيفة "ستاندارد" الإنجليزية، أن توجه المحكمة خلال الجلسة، سيعكس بدرجة كبيرة المؤشرات سواء برفض أو قبول الطعن.

وبناء عليه سيتخذ النادي قراره النهائي سواء بالدخول بفترة الانتقالات الشتوية لضم لاعبين لتدعيم صفوفه بمنتصف الموسم أو لا.