المحكمة الرياضية تمنح تشيلسي أملًا في سوق الانتقالات

هل ينجح تشيلسي في ضم صفقات خلال الصيف الجاري؟

منحت المحكمة الرياضية الأمل لفريق تشيلسي الإنجليزي بعد الموافقة على مناقشة الاستئناف المُقدم لتأجيل العقوبة على التعاقد إلى الموسم المقبل.

الاتحاد الدولي لكرة القدم رفض الطعن المقدم من صفوف تشيلسي وحرمه من التعاقدات لفترتي انتقالات.

وذكرت المحكمة الرياضية CAS في بيان رسمي صباح اليوم، الجمعة، الاستعداد لدراسة طعن تشيلسي على قرار الفيفا بحرمان البلوز من التعاقد في الصيف الجاري وسوق يناير المقبل بجانب دفع غرامة قدرها 600 ألف فرانك سويسري.

وأوضحت أنّه قبل النظر في الطعن ومراجعة جميع الأوراق والشهادات قبل إصدار القرار النهائي على أن يكون ذلك في أقرب وقت ممكن.

طقم الملوك 👑



✨ريال مدريد يكشف عن قميصه الجديد للموسم القادم 👕!



كم من 🔟؟ pic.twitter.com/u1aB1BFWgY — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 7, 2019

ولم تكشف المحكمة عن موعد إصدار القرار إلا أنّه من المتوقع الانتهاء منه سريعًا نظرًا لفتح سوق الانتقالات بالفعل في انجلترا.

جدير بالذكر أنّ إيدين هازارد، لاعب البلوز، بات قريبًا من الانضمام إلى ريال مدريد ويحتاج النادي اللندني إلى بديل لتعويضه.

التقارير الصحفية تشير إلى رغبة تشيلسي في دفع 150 مليون يورو للتعاقد مع فيليبي كوتينيو من برشلونة.