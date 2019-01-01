المحكمة الرياضية ترفض طلب جامبيا باستبعاد الجزائر من أمم إفريقيا

الجزائر ستشارك رسميًا في كأس أمم إفريقيا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

رفضت المحكمة الرياضية الدولية، طلب منتخب جامبيا، باستبعاد الجزائر من كأس أمم إفريقيا لصالحه، وذلك قبل انطلاق البطولة بساعات.

تنطلق بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 في مصر، والتي ستقام خلال الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 يوليو المقبل.

توم سانتيفيه، المدير الفني لمنتخب جامبيا، كان قد خرج عقب مباراة المغرب الودية، التي أقيمت الأسبوع الماضي، يؤكد أنه ينتظر قرار مشاركته في أمم إفريقيًا بدلًا من الجزائر.

مدرب جامبيا قال خلال تصريحات لوسائل الإعلام: "فكرة المشاركة بأمم إفريقيا مازات مطروحة لنا، وننتظر يوم الجمعة قرار تأهلنا عن المجموعة الرابعة بدلًا من الجزائر".

خوخي أعاد إلى الأذهان بعض الذكريات الرائعة من كأس أمم آسيا! 🤩#PricelessMoments @MastercardMEA pic.twitter.com/WD8yGI6N2m — جول مصر (@goaleg) June 20, 2019

جامبيا تقدمت بشكوى لمحكمة التحكيم الرياضي "كاس"، من أجل إلغاء نتائج توجو في المجموعة، بسبب مشاركة جيمس أولوفادي، لأنه جواز سفره يحمل الجنسية النيجيرية.

وبالتالي يصبح للجزائر 5 نقاط فقط، بسبب الفوز على توجو ذهابًا وإيابًا، ويتساوى جامبيا مع محاربي الصحراء، لكن يتفوق منتخب جامبيا بفارق الأهداف فقط.

وأعلنت محكمة التحكيم الرياضية "كاس" رفضها طلب الاتحاد الجامبي لكرة القدم، ضد الاتحاد الإفريقي والاتحاد التوجولي.