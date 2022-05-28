المحكمة الرياضية تُحدد موعد جلسة الاستماع لقضية الاتحاد وسانوجو

الاتحاد يأمل في التخلص من الحُكم السابق

تدخل قضية الاتحاد ولاعبه السابق سيكو سانوجو مراحلها الأخيرة، إذ حددت المحكمة الرياضية موعد بدء الاستماع لأطراف القضية قبل اتخاذ قرارها النهائي حول أحقية اللاعب بالحصول على ما يقرب من 5 ملايين دولار من عدمها.

كانت غرفة فض المنازعات في فيفا قد ألزمت الاتحاد في فبراير الماضي بتسديد مبلغ 4.8 مليون دولار لسانوجو، وقد اتجه النادي السعودي للمحكمة الدولية الرياضية للاستئناف ضد القرار.

ما هي قصة خلاف سانوجو مع الاتحاد؟

سانوجو كان قد ارتدى قميص العميد في يناير 2019 قادمًا من يونج بويز السويسري مقابل 7 ملايين دولار وبعقد يمتد لـ3 سنوات ونصف، وقد لعب مع الفريق 19 مباراة خلال النصف الثاني من موسم 2018-2019، بواقع 11 في الدوري السعودي و4 في كأس الملك و4 في دوري أبطال آسيا، لم يُسجل خلالها جميعًا سوى هدف واحد وصنع هدفين.

الاتحاد وبناءً على طلب المدرب لويس سييرا لم يُسجل اللاعب الإيفواري في قائمته المحلية لموسم 2019-2020 ووضعه في قائمة الاستثمار، وهو الأمر الذي أغضب سانوجو ودفعه للرحيل عن جدة وفسخ عقده والمطالبة بتعويض يتضمن قيمة العقد كاملة.

الإدارة الاتحادية نجحت في التوصل لاتفاق ودي مع سانوجو وتمت إعارته إلى النجم الأحمر الصربي في يناير 2020 لمدة عام، وبعد انتهاء الإعارة قام اللاعب بفسخ عقده مع الاتحاد من جانب واحد وبعدها بأيام انضم نهائيًا للنجم الأحمر ووقع عقدًا يمتد لعامين.

اللاعب تقدم بشكوى لدى فيفا بعد فسخ عقده بحجة عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة، وقد حصل على حُكم بالفعل بحصوله على 4.8 مليون دولار من الاتحاد لكن النادي السعودي استأنف لدى المحكمة الرياضية الدولية.

متى تبدأ جلسة الاستماع في قضية الاتحاد وسانوجو؟

صحيفة الاقتصادية السعودية أوضحت أن المحكمة الرياضية ستبدأ يوم الخميس القادم الاستماع لأطراف النزاع فيما يخص قضية سانوجو.

الاتحاد يأمل في إلغاء الحكم السابق وإلزامه دفع 5 ملايين دولار تقريبًا لسانوجو فيما يأمل اللاعب في تثبيت القرار.

حال رفضت المحكمة الرياضية استئناف الاتحاد سيتوجب على النادي دفع المبلغ المالي المطلوب خلال 45 يومًا وإلا سيواجه عقوبة الحرمان من القيد في فترة الانتقالات القادمة.

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