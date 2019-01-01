المحادثات بين إنتر ويوفنتوس تنطلق لتبادل إيكاردي وديبالا

حديث عن الصفقة منذ شهور

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفادت تقارير صحفية إيطالية أن المحادثات بين إنتر ويوفنتوس عادت من جديد لتبادل الثنائي ماورو إيكاردي وباولو ديبالا.

إيكاردي أكد في أكثر من مناسبة رغبته في الاستمرار مع النيراتزوري، الأمر ذاته الذي فعله ديبالا في الأيام الأخيرة من الموسم.

وقالت "لاجازيتا" إن المباحثات عادت في الأيام الماضية بين الطرفين بسبب رغبة أنطونيو كونتي، مدرب إنتر الجديد، في التخلص من إيكاردي.

كونتي: اسألوا الإدارة عن الصفقات ومستقبل إيكاردي مفتوح

ماذا يحدث عندما ترى فريقك المفضل.. لا شيئ غير الصراخ 😂pic.twitter.com/YXKCdqKaal — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 1, 2019

هل يعيد إنتر الدورة الناجحة من جديد مع تعيين كونتي؟

المهاجم الأرجنتيني لا يحظى بشعبية كبيرة في أوساط النادي وجماهيره بعد أزمته منتصف الموسم وسحب شارة القيادة وما تلاها من تصريحات زوجته ووكيلته.

على الجانب الآخر، تحدثت الصحيفة أن إنتر يحتاج لجمع 30 مليوناً بحلول نهاية يونيو من أجل تحقيق موازنة إيجابية عن الموسم الماضي، وبيع إيكاردي قد يسهل الأمر.

وفي تورينو، أشارت الصحيفة أن موقف ديبالا لا يزال واضحاً بعد رحيل ماسيمليانو أليجري الذي لم يعتمد عليه كثيراً الموسم الماضي، بانتظار التعرف على هوية المدرب الجديد.

وأعلن إنتر صباح الجمعة تعيين كونتي رسمياً مدرباً للفريق لثلاث سنوات مقبلة.