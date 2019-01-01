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المحادثات بين إنتر ويوفنتوس تنطلق لتبادل إيكاردي وديبالا

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Getty Images
حديث عن الصفقة منذ شهور
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أفادت تقارير صحفية إيطالية أن المحادثات بين إنتر ويوفنتوس عادت من جديد لتبادل الثنائي ماورو إيكاردي وباولو ديبالا.

إيكاردي أكد في أكثر من مناسبة رغبته في الاستمرار مع النيراتزوري، الأمر ذاته الذي فعله ديبالا في الأيام الأخيرة من الموسم.

وقالت "لاجازيتا" إن المباحثات عادت في الأيام الماضية بين الطرفين بسبب رغبة أنطونيو كونتي، مدرب إنتر الجديد، في التخلص من إيكاردي.

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المهاجم الأرجنتيني لا يحظى بشعبية كبيرة في أوساط النادي وجماهيره بعد أزمته منتصف الموسم وسحب شارة القيادة وما تلاها من تصريحات زوجته ووكيلته.

على الجانب الآخر، تحدثت الصحيفة أن إنتر يحتاج لجمع 30 مليوناً بحلول نهاية يونيو من أجل تحقيق موازنة إيجابية عن الموسم الماضي، وبيع إيكاردي قد يسهل الأمر.

وفي تورينو، أشارت الصحيفة أن موقف ديبالا لا يزال واضحاً بعد رحيل ماسيمليانو أليجري الذي لم يعتمد عليه كثيراً الموسم الماضي، بانتظار التعرف على هوية المدرب الجديد.

وأعلن إنتر صباح الجمعة تعيين كونتي رسمياً مدرباً للفريق لثلاث سنوات مقبلة.

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