المتهم بكالتشيو بولي جديدة حكمًا لقمة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد

دانييلي أورساتو حكمًا لمواجهة الذهاب بين مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو سيكون مديرًا لمواجهة مانشستر يونايتد أمام يوفنتوس الأربعاء المقبل.

ويستضيف مانشستر يونايتد نظيره باريس سان جيرمان الثلاثاء المقبل، في مواجهة الذهاب لدور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

وأثار تعيين الحكم الإيطالي بعضًا من الجدل في الأوساط الرياضية، حيث كان متهمًا في العام الماضي بالمشاركة في فضيحة كالتشيو بولي جديدة.

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٠ فبراير ٢٠١٩

وأدار أورساتو مباراة إنتر ميلان ويوفنتوس والتي انتصر فيها اليوفي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، والتي تم التغاضي فيها عن حالة طرد أوضح من الشمس لميراليم بيانيتش.

وحقق الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في المباراة، وذلك بعد تسريب مقطع فيديو يجمع مدرب السيدة العجوز بالحكم الرابع في هذه المباراة.

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يذكر أن مانشستر يونايتد قد عانى من جدل تحكيمي في آخر مرة ودع فيها المنافسات من َهذا الدور، وذلك في مباراته الشهيرة أمام ريال مدريد عام 2013.