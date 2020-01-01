المتأخرات طريق الأهلي لتجديد عقدي المؤشر والمسيليم

إدارة الأهلي أمام خيارين لتجديد عقدي الثنائي الحارس ياسر المسيليم، وسلمان المؤشر

بدأت إدارة النادي الأهلي التخطيط لتجديد عقدي الثنائي الحارس ياسر المسيليم، وسلمان المؤشر خلال الفترة المُقبلة، من أجل الحفاظ على قائمة الفريق.

وبحسب صحيفة "الاقتصادية" فأن إدارة الأهلي أمام خيارين لتجديد عقدي الثنائي الحارس ياسر المسيليم، وسلمان المؤشر.

وانتهى عقد المسيليم والمؤشر مع النادي الأهلي إلا أنهما تم تمديدهما إلى نهاية الموسم طبقا لقرار "فيفا".

المزيد من الفرق

الخيار الأول لإدارة الراقي هو توفير متأخرات الثنائي المقدر بخمسة ملايين ريال، أما الخيار الثاني فهو جدولة هذه المتأخرات بالطريقة التي ترضيهما.

وأشارت التقارير إلى أن الخيار الأخير هو الأقرب حاليًا في ظل الظروف الراهنة التي تتعلق بتوقف النشاط الرياضي كليا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

مصادر مُقربة من الأهلي قالت إن الثنائي المسيليم والمؤشر لديهما متأخرات منذ أعوام تقارب خمسة ملايين ريال، وهي العقبة حاليًا، ولذا يسعى مسؤولو النادي إلى تأمينها أو جدولتها من جديد بالضمانات التي يحددانها.

وأشارت إلى أن إدارة النادي شرعت فعليًا في خطوة تجديد عقديهما حيث سلمتهما خطابا يتضمن بنود العقد الجديدة مع الالتزام بالمتأخرات وطرق تسديدها،

في سياق أخر، نفت تقارير ما تردد مؤخرًا حول رغبة اللاعب الجزائري يوسف بلايلي في الرحيل عن النادي في ظل تلقيه عروضا احترافية.