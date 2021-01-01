الدوري الإسباني

من يحقق الدوري الإسباني 2021؟ مباريات ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو المتبقية

عمر خليل
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Who wins la lig Zidane, Simeone, Koeman
Getty
مع اقتراب الدوري الإسباني 2021 من نهايته واشتعال الصدارة، تعرف على مباريات ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو المتبقية ومن يفوز سيظفر بدرع الليجا؟

يعيش الدوري الإسباني نسخة استثنائية للغاية في موسم 2020-21، حيث يُعاني قطبا الليجا، ريال مدريد وبرشلونة، من انهيار في المستوى غير معتاد بالمرة، صاحبه فقدان للعديد من النقاط جعلتهما يبتعدان نسبيًا عن صدارة البطولة.

في الوقت نفسه فإن سقوط الميرينجي والبرسا أتى بالتزامن مع بزوغ نجم أتلتيكو مدريد، الذي ابتعد بصدارة البطولة لفترة، قبل أن يبدأ هو الآخر في فقدان النقاط من جهة، والقطبان يستفيقان من جهة أخرى، وتشتعل الليجا بمنافسة ثلاثية من العيار الثقيل.

لعل أبرز ما يميز البطولة الإسبانية هذا الموسم هو عدم وجود مباراة مضمونة أيًا كان الخصم، فمثلًا قادش الصاعد حديثًا لليجا فاز على ريال مدريد وعجز برشلونة عن الفوز عليه في مناسبتين، كما هُزم أتلتيكو مدريد من ليفانتي وتعادل معه في أسبوع واحد رغم فارق المستويات.

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إثارة كبيرة موجودة في الدوري الإسباني هذا الموسم، ليبقى السؤال، من سيتمكن في النهاية من الظفر بالبطولة؟ هل يحافظ ريال مدريد على لقبه أم يحقق أتلتيكو مدريد بطولته الأولى من 2014 أم يُفاجئ برشلونة الجميع بعودة كبيرة ورفع الدرع في كامب نو؟

في هذا التقرير نتعرف سويًا على جدول ترتيب الدوري الإسباني والمباريات المتبقية لثلاثي المقدمة.

جدول ترتيب الدوري الإسباني

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط
1 أتلتيكو مدريد 24 18 4 2 47 16 +31 58
2 برشلونة 25 16 5 4 55 22 +33 53
3 ريال مدريد 25 16 5 4 43 20 +23 53
4 إشبيلية 24 15 3 6 34 18 +16 48
5   ريال سوسييداد 25 11 9 5 42 21 +21 41
6 ريال بيتيس 25 12 3 10 33 38 -5 39
7 فياريال 25 8 13 4 33 27 +6 37
8 غرناطة 25 9 6 10 31 42 -11 33
9 ليفانتي 25 7 11 7 35 34 +1 32
10 أتلتيك بيلباو 24 8 6 10 34 28 +6 30
11 سيلتا فيجو 25 7 9 9 30 37 -7 30
12 أوساسونا 25 7 7 11 23 33 -10 28
13 خيتافي 25 7 6 12 20 30 -10 27
14 فالنسيا 25 6 9 10 30 35 -5 27
15 قادش 25 6 7 12 21 41 -20 25
16 إيبار 25 4 10 11 20 28 -8 22
17 ألافيس 25 5 7 13 20 39 -28 22
18 بلد الوليد 25 4 10 11 23 36 -13 22
19 إلتشي 24 4 9 11 21 36 -15 21
20 ويسكا 25 3 11 11 22 36 -14 20

ما هي المباريات المتبقية لريال مدريد في الدوري الإسباني؟

الفرصة ستكون مواتية لريال مدريد لتقليص الفارق مع المتصدر أتلتيكو مدريد عندما يحل ضيفًا عليه في ديربي مدريد، ثم يلعب الملكي مع إلتشي، على أن يكون الكلاسيكو أمام برشلونة في شهر أبريل.

من الناحية النظرية جدول ريال مدريد ليس بالسهل أبدًا، فلا تزال أمامه مواجهة مع برشلونة وأتلتيك بيلباو وإشبيلية وحتى الختام سيكون أمام فياريال العنيد.

الجولة المباراة الموعد النتيجة / الملعب
26 أتلتيكو مدريد - ريال مدريد الأحد 7 مارس 2021،
23 رجب 1442		 واندا ميتروبوليتانو
27 ريال مدريد - إلتشي الأحد 14 مارس 2021،
30 رجب 1442		 ألفريدو دي ستيفانو
28 سيلتا فيجو - ريال مدريد الأحد 21 مارس 2021،
8 شعبان 1442		 بالايدوس
29 ريال مدريد - إيبار الأحد 4 أبريل 2021،
22 شعبان 1442		 ألفريدو دي ستيفانو
30 ريال مدريد - برشلونة الأحد 11 أبريل 2021،
29 شعبان 1442		 ألفريدو دي ستيفانو
31 قادش - ريال مدريد الأربعاء 21 أبريل 2021،
9 رمضان 1442		 رامون دي كارانزا
32 ريال مدريد - ريال بيتيس الأحد 25 أبريل 2021،
13 رمضان 1442		 ألفريدو دي ستيفانو
33 خيتافي - ريال مدريد الأربعاء 28 أبريل 2021،
16 رمضان 1442		 كولسيوم ألفونسو بيريز
34 ريال مدريد - أوساسونا الأحد 2 مايو 2021،
20 رمضان 1442		 ألفريدو دي ستيفانو
35 ريال مدريد - إشبيلية الأحد 9 مايو 2021،
27 رمضان 1442		 ألفريدو دي ستيفانو
36 غرناطة - ريال مدريد الأربعاء 12 مايو 2021،
30 رمضان 1442		 نويفو لوس كارمينيس
37 أتلتيك بيلباو - ريال مدريد الأحد 16 مايو 2021،
4 شوال 1442		 سان ماميس
38 ريال مدريد - فياريال الأحد 23 مايو 2021،
11 شوال 1442		 ألفريدو دي ستيفانو

ما هي المباريات المتبقية لبرشلونة في الدوري الإسباني؟

ربما أن جدول مباريات برشلونة هو الأصعب من ضمن الثلاثي، فسيلتقي البرسا مع أغلب الفرق القوية في الليجا، بدايةً من ريال سوسييداد وريال مدريد وفياريال مرورًا بفالنسيا وغرناطة ووصولًا في النهاية إلى المتصدر أتلتيكو مدريد.

الجولة
المباراة
الموعد / النتيجة
 الملعب
26 أوساسونا - برشلونة الأحد 7 مارس 2021،
23 رجب 1442		 السادار
27 برشلونة - ويسكا الأحد 14 مارس 2021،
1 شعبان 1442		 كامب نو
28 ريال سوسييداد - برشلونة الأحد 21 مارس 2021،
8 شعبان 1442		 ريالي أرينا
29 برشلونة - بلد الوليد الأحد 4 أبريل 2021،
22 شعبان 1442		 كامب نو
30 ريال مدريد - برشلونة الأحد 11 أبريل 2021،
29 شعبان 1442		 سانتياجو بيرنابيو
31 برشلونة - خيتافي الأربعاء 21 أبريل 2021،
9 رمضان 1442		 كامب نو
32 فياريال - برشلونة الأحد 25 أبريل 2021،
13 رمضان 1442		 لا سيراميكا
33 برشلونة - غرناطة الأربعاء 28 أبريل 2021،
16 رمضان 1442		 كامب نو
34 فالنسيا - برشلونة الأحد 2 مايو 2021،
20 رمضان 1442		 ميستايا
35 برشلونة - أتلتيكو مدريد الأحد 9 مايو 2021،
27 رمضان 1442		 كامب نو
36 ليفانتي - برشلونة الأربعاء 12 مايو 2021،
30 رمضان 1442		 سيوتات دي فالنسيا
37 برشلونة - سيلتا فيجو الأحد 16 مايو 2021،
4 شوال 1442		 كامب نو
38 إيبار - برشلونة الأحد 23 مايو 2021،
11 شوال 1442		 إيبوروا

ما هي المباريات المتبقية لأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني؟

يمكن القول أن جدول مباريات الأتليتي المقبل متوسط، فهو صحيح سيلتقي ببعض الكبار كريال مدريد وبرشلونة، لكن أغلب مبارياته ستكون أمام الفرق التي تنافس على الهبوط بالدرجة الأولى، وفارق المستوى والجودة سيلعب دورًا في هذا لكتيبة دييجو سيموني.

الجولة المباراة الموعد النتيجة / الملعب
26 أتلتيكو مدريد - ريال مدريد الأحد 7 مارس 2021،
23 رجب 1442		 واندا ميتروبوليتانو
18 أتلتيكو مدريد - أتلتيك بيلباو الأربعاء 10 مارس 2021،
26 رجب 1442		 واندا ميتروبوليتانو
27 خيتافي - أتلتيكو مدريد السبت 13 مارس 2021،
29 رجب 1442		 كولسيوم ألفونسو بيريز
28 أتلتيكو مدريد - ألافيش الأحد 21 مارس 2021،
8 شعبان 1442		 واندا ميتروبوليتانو
29 إشبيلية - أتلتيكو مدريد الأحد 4 أبريل 2021،
22 شعبان 1442		 رامون سانشيز بيزخوان
30 ريال بيتيس - أتلتيكو مدريد الأحد 11 أبريل 2021،
29 شعبان 1442		 بينيتو فيامارين
31 أتلتيكو مدريد - ويسكا الأربعاء 21 أبريل 2021،
9 رمضان 1442		 واندا ميتروبوليتانو
32 أتلتيك بيلباو - أتلتيكو مدريد الأحد 25 أبريل 2021،
13 رمضان 1442		 سان ماميس
33 أتلتيكو مدريد - إيبار الأربعاء 28 أبريل 2021،
16 رمضان 1442		 واندا ميتروبوليتانو
34 إلتشي - أتلتيكو مدريد الأحد 2 مايو 2021،
20 رمضان 1442		 مانويل مارتينيز فاليرو
35 برشلونة - أتلتيكو مدريد الأحد 9 مايو 2021،
27 رمضان 1442		 كامب نو
36 أتلتيكو مدريد - ريال سوسييداد الأربعاء 12 مايو 2021،
30 رمضان 1442		 واندا ميتروبوليتانو
37 أتلتيكو مدريد - أوساسونا الأحد 16 مايو 2021،
4 شوال 1442		 واندا ميتروبوليتانو
38 بلد الوليد - أتلتيكو مدريد الأحد 23 مايو 2021،
11 شوال 1442		 نويفو خوسي زوربيلا

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