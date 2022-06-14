مفاجآت بالجملة في بطولة دوري الأمم الأوروبية

انتهت مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية، وهي التي شهدت بعض المفاجآت الخاصة بالنتائج غير المتوقعة.

المواجهات كعادة اللقاءات الأوروبية شهدت بعض القوة والإثارة، حتى وإن كانت البطولة لا تحظى بنفس الاهتمام الذي يحدث مع أمم أوروبا.

البداية كانت من مواصلة منتخب المجر لتحقيق المفاجآت، فهو يعد حاليًا "الحصان الأسود" ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

ففي المجموعة الثالثة من المستوى الأول، استطاع منتخب المجر تحقيق الفوز على نظيره الإنجليزي بنتيجة (4-0) في اللقاء الذي أقيم على ملعب "مولينيو" بمدينة وولفرهامبتون بإنجلترا ليتصدر المجموعة.

وعلى الجانب الآخر مني الفريق الإيطالي بهزيمة ثقيلة للغاية من نظيره الألماني، حيث انتصرت كتيبة المدرب هانز فليك بنتيجة (5-2).

وفي المجموعة الرابعة من التصنيف ذاته، استطاع المنتخب الهولندي تأكيد صدارته للمجموعة بعد الفوز على نظيره الويلزي بنتيجة (3-2) في آخر الدقائق.

فيما فاز المنتخب البلجيكي على الفريق البولندي بنتيجة (1-0)، في اللقاء الذي أقيم في ملعب "وارسو الوطني" ببولندا.

وفي المجموعة الأولى من التصنيف الثاني، استطاع المنتخب الاسكتلندي الفوز على نظيره الأرميني بنتيجة (4-1)، فيما تعادل المنتخب الأوكراني مع الفريق الأيرلندي بنتيجة (1-1).

وفي المجموعة الثالثة من التصنيف ذاته، فاز منتخب البوسنة والهرسك على نظيره الفنلندي بنتيجة (3-2)، فيما انتصر منتخب الجبل الأسود على الفريق الروماني بنتيجة (3-0).

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