"ما المانع؟" .. بيكيه يرد على ابنة المدرب التي اتهمته بالتهور والعجرفة!

بيكيه يرد بغرور على اتهامه بالعجرفة!

بات لدي الإسباني جيرارد بيكيه، قائد برشلونة المعتزل، وقت فراغ أكثر من ذي قبل ليرد على كل ما ينشر أو يقال عنه، وتكون أخباره في كل الصحف حتى ولو كانت بعيدة عن كرة القدم.

آخر أخبار بيكيه المثيرة للجدل كانت رده على ابنة المدرب باكو خيميز التي اتهمته بالعجرفة وتجاوز السرعة أثناء القيادة والتعالي على رجال الشرطة كونه مشهورًا أثناء وجودها معه، انتقادها كان في فيديو مصور بثته على مواقع التواصل الاجتماعي.

حديث ناديا خيميز كان مثار سخرية بين بيكيه وصديقه إيباي لانوس الذي سأله كيف يدخل مرآب سيارات على سرعة 120 كم ليرد المدافع الإسباني المعتزل ضاحكًا: "أمر مستحيل فعله. وإن حدث فما المانع؟"

لكن الصحافة الإسبانية عززت ما قالته ناديا بشهادة بعض الشهود كما قالت صحيفة "آس" نقلًا عن “Socialite” فوفقًا لأحد العاملين في محل سوشي اعتاد بيكيه الذهاب إليه فقد كان يصف سيارته في ممرات جانبية ومنتصف الشارع وحينما طالبوه بإبعادها وإلا سيُغرم قال إن الشرطة لا تعرف سيارته.

كما عزز الشاهد من فرضية معاملته للناس بعجرفة فقد قال إن شريكته طلبت من بيكيه مساعدتها لكنه عاملها بشكل سيئ.