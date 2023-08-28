"المال تفوق على المشاعر" .. هجوم إيطالي "رسمي" على اختيار مانشيني تدريب السعودية

المدرب الإيطالي أعلن رسميًا يوم أمس مديرًا فنيًا جديدًا للأخضر السعودي

SHAHID

لم يمض الكثير من الوقت على إعلان روبرتو مانشيني مديرًا فنيًا لمنتخب السعودية إلا وبدأت الانتقادات تُوجه له لاختياره التوجه للخليج بدلًا من مواصلة العمل مع المنتخب الإيطالي.

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صاحب الـ58 عامًا كان قد صدم الجميع بتقديم استقالته من تدريب الآدزوري قبل أسبوعين تقريبًا، وأثيرت أخبار آنذاك عن وقوف عرض سعودي ضخم خلف ذلك القرار، وهو ما تأكد يوم أمس حين تم الإعلان عن توليه مهمة تدريب الأخضر خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد.

وفيما لم يُكشف رسميًا عن راتب المدرب إلا أن صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت أشارت إلى أنه يصل إلى 25 مليون يورو سنويًا، ومن المقرر أن يُقدم مانشيني للإعلام والجمهور السعودي في مؤتمر صحفي مساء اليوم.

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رينزو أوليفيري رئيس اتحاد المدربين الإيطاليين انتقد بعنف خيار "مانشيو" واتهمه باختيار المال على حساب المشاعر، إذ نقل عنه نيكولو شيرا قوله "خيار السعودية مالي بحت، المال تفوق على المشاعر، لكن الاتحاد الإيطالي تقدم خطوة هائلة للأمام بتعاقده مع لوتشيانو سباليتي، لقد تحدثت معه ولديه حماس كبير للمهمة".

يُشار إلى أن الظهور الأول للمدرب الجديد في دكة بدلاء الأخضر سيكون خلال المواجهة الودية أمام كوستاريكا في إنجلترا يوم 8 سبتمبر القادم، وبعدها سيخوض المنتخب مباراة ودية أخرى أمام كوريا الجنوبية.

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