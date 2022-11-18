المالكي: ميسي أسطورة واللعب ضده حلم، لكننا لا نخاف مواجهة أحد

السعودية تُواجه الأرجنتين في افتتاح مباريات الفريقين في كأس العالم

أكد عبد الإله المالكي نجم المنتخب السعودي على جاهزيته وزملائه للانطلاق بقوة في كأس العالم قطر 2022، مبديًا أمله في رؤية عدد كبير من الجماهير في مدرجات الملاعب القطرية.

المنتخب السعودي اختتم مبارياته الودية بالخسارة 1-0 أمام كرواتيا في الرياض يوم الأربعاء الماضي وتوجه مساء نفس اليوم إلى قطر، حيث انطلقت تدريباته هناك استعدادًا لمواجهة الأرجنتين في الـ22 من نوفمبر الجاري.

صحيفة الرياضية نقلت عن لاعب وسط الهلال قوله قبل تدريبات اليوم "أصبحنا جاهزين تمامًا لخوض نهائيات كأس العالم. فترة الإعداد للمنتخب كانت مثالية، نتطلع لدعم الجمهور لنا في الملاعب القطرية كما حدث طوال مشوار التصفيات".

وعن مواجهة الأرجنتين والنجم ليونيل ميسي، قال المالكي "ميسي أسطورة واللعب ضده حلم أي لاعب، لكننا نمثل السعودية ولا نخاف مواجهة أحد".

يُشار إلى أن الأخضر وقع في المجموعة الثالثة في مونديال قطر بجانب الأرجنتين وبولندا والمكسيك، وقد خاض الفريق معسكرًا إعداديًا في أبو ظبي لمدة شهر تقريبًا قبل العودة للرياض لمواجهة كرواتيا ثم التوجه إلى الدوحة على متن طائرة خاصة.